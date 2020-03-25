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Мнение

Этикет эпохи пандемии: как отказаться от рукопожатия, не обидев?

ПОЛЯКОВА Татьяна 
специалист по светскому и деловому общению
Татьяна Полякова — о том, как беречь здоровье свое и окружающих, оставаясь при этом вежливым и учтивым

Хотелось бы прописать рецепт этикета пандемии. Или еще удобнее: воспользоваться историческим рецептом. Ведь легко вспомнить исторические примеры, сюжеты живописи и кадры хроники, на которых изображены элегантные дамы и господа в эпоху гриппа-испанки в 20-х годах ХХ века. В масках. На светских, представительских выходах и в медицинских лазаретах.

Но каждый виток истории прописывает свои правила. Тем более в случае чрезвычайных ситуаций.

Офисы без людей, концерты без зрителей — карантин напомнил о границах личного пространства. Границы стран закрыты. Границы душ и чувств приближены. Эмоции оголены, и потому выход за рамки, нарушение зоны личного пространства, неправильные жесты, непродуманное поведение воспринимаются особенно остро.

Американские маркетологи подсчитали, что в эффективной самопрезентации лишь 35% приходится на долю слов, в то время как 65% — на харизму, заключающуюся во взгляде, контакте глазами, жестах, позе, в том числе правильного приветствия, к которому относится и рукопожатие. В эпоху пандемии на последнее наложено табу. "Руки не подадим, не подаем, не подали?" Звучит это, конечно, провокационно, но выход для приветствий и демонстрации знаков уважения есть.

Рукопожатия: призывы и поведение политиков

Да, вопрос с запретом на телесный контакт стоит остро. Но общение и обращения на уровне государственном или личном — это всегда контакт. Журнал Vanity Fair недоволен поведением президента Трампа, обвиняя его в том, что тот продолжает жать руки и похлопывать визави по плечу, после чего он дотрагивается до своего же лица. Плохой пример нации? Комментарий Трампа про непонравившееся приветствие с премьер-министром Ирландии без хлопков и "без рук" снова сыграл против него.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и президент США Дональд Трамп, 12 марта 2020 года AP Photo/Evan Vucci
Описание
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и президент США Дональд Трамп, 12 марта 2020 года
© AP Photo/Evan Vucci

В Америке работают руки. А Европа, как известно, целуется. Сухими, касательными поцелуями мимо щеки. Министры здравоохранения Швейцарии и Франции попросили нации воздержаться от двукратных светских и личных поцелуев. Куда проще Азии, которая всеми силами избегает телесных контактов...​

Я пропустила напутствия премьера Италии нации, но на мой вопрос несколько недель назад, еще до многотысячных штрафов сегодня, выходят ли они на улицу, итальянцы обиженно и недоуменно ответили, что не видят смысла выходить, если и поддержать сородичей в беде объятиями и поцелуями нельзя. Улицы ведь пусты.

Сколько культур — столько традиций. Это я хорошо усвоила и вынесла навсегда из непростого своего же детства на нескольких языках. Что принято в одной культуре, может исключаться другой. Но мир уютно тесен. Жизнь и есть путешествие. Не всегда по сплошным и гладким рельсам. Случаются пересадки — с обычного на непривычное.

Премьер Израиля призвал приветствовать друг друга безопасным и духовным жестом намасте — соединенными ладонями, сложенными перед грудью. И не его ли услышал ирландский коллега?

И конечно, смотрим на англичан, имеющих долгий исторический опыт сосуществования среди культур, колоний и народов. Принц Уэльский одним из первых показал (и спасибо, что благодаря прессе пример разлетелся по миру и долетел до нас) наглядные рекомендации уместного приветствия, вернее бесконтактных приветствий. Он продемонстрировал и намасте, и руку на сердце, и руки за спину, и поклон. И все это — за несколько секунд. Искренне и так убедительно, благо годы визитов и приемов позволили овладеть всеми и каждым. Образцовый пассаж. Ставим на "репит" и повторяем.

' YouTube/The Royal Family Channel'

А вот руку в карман от смущения, подобно принцу, класть не обязательно. И одну из пуговиц пиджака можно расстегнуть. Принц с детства застегивает себя наглухо и на все. Кадры хроники — в подтверждение.

Президент Сербии встретил сошедших с трапа китайских официальных лиц соприкосновением локтем к локтю, кто-то продемонстрировал прикосновения ступнями Wuhan Shake и даже приветствия взмахами ногой.

Шпаргалка для приветствия при пандемии

Рукопожатие — жест расположения и доброй воли с многолетней традицией. Еще вчера я убежденно произносила фразу о том, что нет причин не ответить на протянутую для рукопожатия руку, если только руки ваши не в гипсе. В деловом формате, независимо от гендера и статуса: всегда. А сегодня я ищу конструктивную замену приветствиям.

Сейчас самой весомой становится доля вербального приветствия. Если создавать шпаргалку для приветствия в новых условиях, то она будет выглядеть примерно так: входим, делаем шаг навстречу, подходим на расстояние — когда-то на расстояние локтя, а теперь на расстояние далеко вытянутой руки, на метр до визави — и останавливаемся. Произносим фразу предупреждения о том, что рады видеть, рады приветствовать, не хотим обидеть, но степень социальной ответственности и уважение не позволяют нам ответить на рукопожатие.

Но если в этот момент рука вам уже протянута? 

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Тогда — на спасительном расстоянии, взгляд глаза в глаза, улыбка, а в голове раскрываем веер вариантов на выбор: поклон? Наклон? Руку на сердце? Или руки в замок за спину? 

Я придерживаюсь варианта поклона, причем останется только решить, наклонить ли голову по примеру японцев на пятнадцать градусов, в самом легком поклоне, или же на традиционные приветственные тридцать, а может, и на все сорок пять — в знак большого уважения?  А вот поклон на семьдесят градусов, японский поклон извинения, нам без практики сделать не удастся.

Предложившему руку ничего не остается, как повторить ваш градус наклона, опустить на секунду взгляд и прижать ладони к бедрам. Поклоном на поклон!

"Чтобы правила нарушать, их нужно знать" — эту мою фразу нередко цитируют. Перефразируем: чтобы новые правила карантинного этикета соблюдать, их нужно не только знать, но прежде всего вводить и представлять. Проигрывать. Из безопасности и уважения. Ведь этикет, даже вирусный и карантинный, остается сводом правил сосуществования. Ограничения пройдут, а отношения, осадок или опыт останутся.

Позволю себе еще совет: при приветствии — никаких жестов пальцами. Победное V, рогатка из пальцев, положительное кольцо пальцев ОК и даже поднятый большой палец — эти жесты транслируются в разных культурах по-разному. И конфуз может стать критическим, если, не желая ответить на рукопожатие, вы посылаете вашего собеседника без слов, далеко и навсегда.  

Значительная улыбка станет и утверждением, и украшением. И ее точно зафиксирует камера. То, что видит камера, видят и окружающие. Лучший объектив — это человеческая память.

Маски и официальные мероприятия

Не только рукопожатия могут поставить нас сейчас в тупик, но, скажем, и ношение маски. Уместно ли ее надевать на официальные мероприятия?

В таких случаях все довольно просто. Есть возможность сверить ситуацию и задать вопросы. Есть отдел, который отвечает за подготовку мероприятия. Вопрос о посещении в маске удобно обсудить с ответственными лицами. Элегантно согласовать вопрос через координаторов. Это рабочий момент. Тем более в третьем лице эти моменты обсуждать и легче, и деликатнее.

Этикет предписывает не рассуждать о политике, о здоровье, о религии и о доходах. Но сейчас я хочу сказать не о политике — просто новостные ленты разносят политические кадры быстрее всего. Потому и примеры мои в сущности не о политиках, а про новости и про ответственное отношение к правилам сосуществования.

Информационные агентства принесли кадр из Словении, на котором президент страны принимает присягу нового правительства. В маске из ткани платья. И в перчатках. Мне было сложно рассмотреть материал перчаток дамы — латекс ли это или лайка. В отношении перчаток вопрос не новый. Ее Величество Королева Елизавета Вторая принимает всех посетителей в перчатках. И остается в них до тех пор, пока не садится за стол. Перчатки у дам — обязательный элемент дресс-кода White Tie, сопутствующего мероприятиям с присутствием коронованных особ.

В одноразовых лайковых перчатках танцевали на балах. В шелковых и кружевных перчатках танцуют на балах и сегодня. И даже в более демократичных ситуациях, например на улице, дама не должна снимать перчатки. Она может оставаться в них. Но для меня все зависит от визави — кто подает руку даме или кому подает руку она. Субординацию по возрасту и степени уважения никто не отменял. Я бы даже на улице извинилась и сняла перчатки.

Церемония представления правительства президенту страны не могла быть неожиданностью ни для участников, ни для организаторов, и белого цвета перчаток главе правительства можно было избежать. Белые трикотажные перчатки — у кельнеров и официантов. Высокие гости — всегда в перчатках сатиновых. И, да, самого "перчаточного" рукопожатия можно было избежать, заменив этот жест все тем же официальным поклоном, подчеркнув значимость момента и избежав телесного контакта.

А вот цветная маска президента Словении войдет в историю. Ее тоже хотелось бы избежать. Для знакового постановочного кадра церемонии я бы предложила соблюдение метровой дистанции между участниками. И хотелось бы избежать всех масок. Не в быту. А на исторических кадрах. Оговорюсь, что маски как инструмент самозащиты — это не про правила поведения, а про правила безопасности.

А если их не избежать, то тогда уже без улыбки под маской, как получилось в случае фото со словенскими политиками. Статистика жертв и драматичность ситуации в Европе и в мире не допускают сейчас радости на лице. "Кадр вылетит", вернее, он уже вылетел…

Пример из жизни: мне часто задают вопрос о том, как должна одеться на выпускной дочь семейства. Я не обсуждаю цвет и фасон платья, даю лишь совет, что одеться следует так, чтобы эту фотографию не стыдно было рассматривать и без улыбки через десятки лет. И что главное — платье или образ абитуриентки должны отражать положение семьи и родителей.

Мой отец в детстве давал мне лаконичный совет одеться уместно. Я вспомнила его слова, увидев этот кадр в неожиданно для государственного лица ярком платье с глубоким "коктейльным" или вечерним вырезом-лодочкой. И в маске из ткани платья. И неуместный цвет наряда в чрезвычайной ситуации, и улыбки под маской у государственных лиц будут расценены как ошибка.

Мне, как никому, известно, что за ошибками первых и официальных лиц всегда стоит протокольный отдел. Сотрудники меняются. A кадр остается на долгие годы. И то, что выпустит память, сохранят оцифрованные архивы. Так было и до COVID-19, так будет и после него.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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