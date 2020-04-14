Вкусная еда на время карантина: печь, чтобы успокоиться

Удивительное дело: с тех пор как мы все сели дома для самоизоляции, мои "френдессы" по Facebook и Instagram публикуют все больше выпечки. Фото тортов, печенья и пирогов размещают в соцсетях даже те, от кого я не ожидала ничего подобного: серьезные бизнесвумен, журналистки, писательницы, дамы экономистки, искусствоведы и политологи. Я уж не говорю обо всех прочих леди, которые любой готовке всегда предпочитают тортики. За сладкую выпечку берутся и серьезные мужчины. Казалось бы, в этой идее есть что-то абсурдное — зачем столько мучного и сахара, когда так мало движения? Но это только на первый взгляд. Больше обычного пекут сегодня во всем мире, охваченном стрессом и страхом коронавируса. Для этого явления даже придумали особый термин — procrastibaking

Прокрастибейкинг — это скрещивание двух слов: прокрастинация, откладывание дел на потом, и бейкинг, выпечка. Термин возник года три назад, хотя само явление известно со времен американской Великой депрессии, когда появились "пироги отчаяния" (например, знаменитый "сумасшедший торт" без яиц и масла). В последние годы этим явлением всерьез занялась психологическая наука. Я суммировала объяснения самих прокрастибейкеров и психологов — и вот что получилось. Чтобы пережить стрессы повседневной жизни, нужно попытаться отодвинуть их на задний план: воспаленному мозгу нужна возможность переключиться на что-то приятное. Выпечка — отличный способ отвлечься от беспокоящих мыслей. Во-первых, она требует сосредоточенности. Психологи всего мира считают, что концентрация внимания на деталях какого-то почти механического процесса — один из лучших способов борьбы с тревогой и депрессией. Во-вторых, выпечку, особенно "кондитерку", если уж начал, нельзя прерывать — иначе взбитые яичные белки упадут, темперированный шоколад затвердеет, пирог не поднимется. Твои руки все время заняты, поэтому ты меньше разговариваешь по телефону и не зацикливаешься на тревожных новостях. В-третьих, процесс выпечки завораживает какой-то мистикой: ты смешиваешь одни вещества, а потом они совершенно видоизменяются, превращаются в другие материи. Одно из последствий стрессовых ситуаций, с которыми сразу трудно справиться: ты начинаешь чувствовать себя почти лузером. Хорошо испеченный пирог, особенно размещенный в соцсетях и собравший много лайков, возвращает уверенность в себе: да, ты не решил жизненно важные проблемы, но сделал стоящую вещь, которую оценили. Не случайно хештег #procrastibaking сегодня, в период пика пандемии, так популярен в Instagram.

Успокаивает и сам аромат кондитерских специй, особенно ванили. Ведь запахи напрямую связаны с теми областями мозга, которые включают эмоции и память. Аромат сладкой выпечки в доме напоминает о детстве и безопасной жизни под родительским крылом. Кроме того, в результате мы получаем именно то, что подсознательно хотим больше всего: быстрые углеводы — они нужны для энергии, которую высасывает стресс. Вы сами наверняка замечали: когда работы слишком много, начинает хотеться сладкого. Например, академик Ландау рассказывал, что, сидя в лаборатории дни напролет, он мог держаться на одном шоколаде.

На эту тему Вкусная еда на время карантина: поесть, чтобы похудеть

Важно, что рецепты для procrastibaking не должны требовать от вас поисков каких-то замысловатых продуктов: уж какие сейчас походы по магазинам, да и доставка теперь дело не быстрое. Все ингредиенты должны быть из тех, что всегда есть в холодильнике, стенном шкафу или в ближайшем к дому магазине. Ничто не должно разрушить спонтанное желание сделать своими руками что-то не обязательное, но приятное. Если у вас возникнет желание испечь что-то сладкое, не сомневайтесь — пеките! Главное сейчас — сохранить рассудок, даже если после выхода из карантина придется скорректировать размер одежды. Ну а если вы, как, например, я, совсем не готовы к лишним килограммам, пеките в подарок для родных, соседей и друзей — ведь это такой прекрасный способ проявить заботу о тех, кто в ней сейчас нуждается! Тем более скоро Пасха, время сдобной выпечки. Если хотите занять себя всерьез и надолго, испеките мой царский кулич и приготовьте заварную пасху. Для тех, кто хочет попробовать просто немного отвлечься с помощью выпечки, — мои сегодняшние простые и эффектные рецепты. Быстрый кулич Этот упрощенный кулич я готовлю по принципу английского заварного кекса, который еще называют пасхальным пирогом последней минуты. Как вы, наверное, знаете, кулич произошел от пасхального хлеба, который бывает из самого разного теста и разных форм. Но чаще всего его делают высоким, украшают крестом, а главное — в тесте должно быть много масла, яиц и сладких добавок, чтобы оно получилось как можно скоромнее и сдобнее. Даже в этот простой пасхальный кекс я добавляю много сухофруктов и орехов. "Хитрая" технология поможет сделать кулич быстро, просто, а главное — вкусно.

Что надо: мука — 250 г;

молоко — 120 мл;

вода — 120 мл;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

смесь сухофруктов (изюм, сушеная вишня, сухая клюква, курага) — 250–300 г;

пекарский порошок — 1 ч. л.;

ваниль, цукаты, орехи, шоколадная глазурь (по желанию), бумажная форма для кулича. Что делать: В кастрюле смешать воду, молоко, сахар, соль, масло. Добавить все сухофрукты и ваниль. Довести до кипения и варить 3–5 минут, помешивая. Отставить остывать на полчаса.

Духовку поставить нагреваться до 180 градусов.

Взбить яйца до образования легкой светлой массы. Муку смешать с пекарским порошком.

Понемногу, попеременно и постоянно помешивая, добавлять муку и яйца в остывшую смесь. В этот момент можно доложить еще немного порубленных и подсушенных орехов.

Вылить тесто в форму и поставить в разогретую духовку приблизительно на 1 час 20 минут (готовность проверить зубочисткой).

Когда кекс остынет, обмазать его глазурью или шоколадной пастой и посыпать порубленными цукатами, орехами или конфети. Брауни Во время пандемии шоколад особенно ценен. Еще племена майя и ацтеки считали какао эликсиром жизни. В Европе с XIX века шоколад утвердился в роли вечного источника молодости и здоровья, который способен исцелять депрессию. "Браун" — по-английски "коричневый", но эта простая американская выпечка готовится и из белого шоколада, и из светлого молочного. По одной из легенд, этот десерт появился в начале ХХ века из-за поварской ошибки: шеф ресторана просто забыл положить в шоколадный торт пекарский порошок. А когда пирог получился плоским и чуть влажноватым, он сказал: ну, так и было задумано. Удобная штука: как ни приготовь, ты всегда в шоколаде. Брауни легко резать на небольшие квадратики и подавать к кофе как печенье.