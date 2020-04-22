Гастроли "Чужого" в СССР: фильм "Спутник"

"Спутник" считается первым крупным российским релизом, который вместо кинотеатров выйдет в интернете. Картину можно будет посмотреть на неделю позже запланированного — с 23 апреля на нескольких онлайн-платформах, например на more.tv.

Описание Кадр из фильма "Спутник" © Art Pictures Studio

Крупной премьеру можно назвать, во-первых, потому, что в производстве фильма были задействованы сразу несколько важных игроков индустрии: компания — лидер отечественного кинопроизводства Art Pictures Studio; компания "Водород", ответственная за две части "Льда" и "Вторжение"; и Hype Film, выпустившая фильмы Кирилла Серебренникова "Ученик" и "Лето" и недавний "Уроки персидского" Вадима Перельмана, который показали на Берлинале. Во-вторых, амбиции продюсеров вышли за рамки российского проката — "Спутник" активно рекламировали за рубежом. Фильм должны были показать в середине апреля на кинофестивале в Трайбеке, но он стал еще одной жертвой пандемии коронавируса нового типа. Несмотря на это, по словам продюсера Hype Film Ильи Стюарта, у картины еще есть шанс добраться до зарубежных кинотеатров: "Фильм вызвал большой интерес у международных дистрибьюторов на кинорынках. Идет работа над несколькими важными сделками, например, состоялась сделка на территории Северной Америки с престижной компанией IFC Films. Кинотеатральный прокат пока запланирован в этом году, если пандемия не продолжит вносить свои коррективы в график релизов. Мы надеемся, что впереди еще несколько значимых фестивалей жанрового кино и что картину увидят зрители по всему миру".

"Спутник" близок западному зрителю благодаря своей простой и привлекательной концепции. При взгляде на трейлер или на описание фильма сразу же напрашивается определение, с которым согласны и сами создатели, в том числе молодой режиссер-дебютант Егор Абрамов: "Чужой" в СССР"

Описание Кадр из фильма "Спутник" © Art Pictures Studio

В 1983 году два космонавта возвращаются домой на Землю, напевая "Миллион алых роз" Аллы Пугачевой, когда к ним стучится кто-то из космоса. В итоге живым возвращается только один из них, Герой Советского Союза Константин Вешняков (Петр Федоров). Для того чтобы якобы оценить его психологическое состояние, к Вешнякову привозят нейрофизиолога Татьяну Климову (Оксана Акиньшина), хотя на самом деле ее хотят познакомить с внеземным существом, которое поселилось внутри космонавта. Все это происходит далеко от Москвы, в учреждении с очень советским названием — филиале Всесоюзного научно-исследовательского института системного анализа, где всем заправляют подчеркнуто вежливый офицер Семирадов (Федор Бондарчук в седом парике) и нервный ученый Ригель (Антон Васильев). "С самого начала режиссера интересовала история об эпохе, и все стилистические и творческие решения принимались в рамках определенной эстетики, очень любопытной с визуальной точки зрения. Герои и их характеры были уже придуманы в этом мире. Творческая команда и художественные департаменты во главе с режиссером провели ювелирную работу по изучению советской фактуры, и, как мне кажется, она довольно точно передана в кино", — отмечает Стюарт.

Абрамов далеко не первый, кто вдохновляется великим фильмом Ридли Скотта, но данный сюжет в советском пространстве действительно смотрится любопытно. Правда, здесь оно используется не в идеологическо-ностальгическом контексте, как в большинстве российских проектов, а в качестве эстетического инструмента, что фильму только на руку. Режиссер не создает памятник эпохе, а использует ее в качестве экзотического (в контексте научно-фантастического жанра) антуража

Описание Кадр из фильма "Спутник" © Art Pictures Studio

Если "Чужой" был прежде всего триллером, то в "Спутнике" сценаристы Андрей Золотарев и Олег Маловичко налегают на психологическую часть, хотя именно триллер удается им лучше всего. Большую часть фильма зритель вместе с героиней Акиньшиной пытается разобраться в мотивах всех участников необычного исследования, и именно за распутыванием клубков секретов и недомолвок интереснее всего наблюдать. Но психологический подтекст фильму зачастую мешает. Роль невозмутимой и твердой Натальи Климовой — одна из лучших в карьере Акиньшиной. Ее героиня, как и Рипли Сигурни Уивер, производит впечатление единственного разумного и адекватного человека во всем институте. Парадоксально, но попытки придать героине больший объем только мешают, Акиньшина прекрасно справляется без дополнительной помощи. Она уверенно несет весь фильм на себе, и дополнительные смыслы и предыстории, которые зачем-то придумывают ей сценаристы, ей абсолютно не нужны. Они или нерелевантны, или просто никак не объясняются (или объясняются слишком поздно).

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