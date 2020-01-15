Приключения Евы Грин в Звездном городке: фильм "Проксима"

Космическая драма Алисы Винокур, как и все фильмы этого жанра, рассказывает совсем не про космос. А в этом фильме он присутствует и вовсе номинально. Если, например, в "К звездам" Джеймса Грэя герой стремится сбежать с Земли во что бы то ни стало и ищет смысл в открытом космосе, в "Проксиме" героиня в исполнении Евы Грин, наоборот, никак не может покинуть родной дом, чтобы удовлетворить свои амбиции и осуществить давнюю мечту.

Описание Кадр из фильма "Проксима" © TenLetters

Французский инженер Сара растит маленькую дочку и одновременно собирается отправиться в экспедицию на Марс под названием "Проксима". Ей приходится оставить ребенка на попечение бывшего мужа-астрофизика (Ларс Айдингер) и уехать в далекую холодную Россию для подготовки к миссии. Там ее ждут члены команды: американец-шовинист в исполнении Мэтта Диллона, который радуется, что с ними в космосе будет француженка, чтобы вкусно готовить, и добродушный русский (Алексей Фатеев), постоянно предлагающий всем выпить.

В фильме нет ни белоснежных космических кораблей, бороздящих вселенную, ни коммерческих полетов на Луну, ни неведомых планет, ни космических погонь. Винокур не занимается самолюбованием и украшательством — в ее фокусе находится только Земля. Так же, как Саре придется добровольно перегрызть пуповину между ней и дочерью, так и ей самой нужно будет оторваться от своей матери-Земли. Стиль режиссера очень сухой, практически документальный

Описание Кадр из фильма "Проксима" © TenLetters

Она работает в реальных локациях Европейского космического агентства и в Звездном городке, куда космонавты со всего мира приезжают на подготовку перед полетами.

Съемки проходили с участием реальных ученых и оборудования, Винокур внимательно вслушивалась в диалоги и истории тех, кто там работает, и перенимала их для своего фильма. Персонажи ютятся в по-советски обставленных квартирах, пьют водку, общаются на четырех языках одновременно, включая русский, ходят в местный супермаркет за продуктами, и все это выглядит буднично и естественно. Так, в фильме есть прекрасная сцена, где Диллон и Грин идут в магазин и покупают там плюшевого мишку и магнитики со своим изображением, за которые им все равно приходится заплатить, несмотря на то, что они космонавты. Даже в этой короткой сцене герои успевают сделать колкие замечания по поводу капитализма (что во Франции, что в России игрушки для детей одинаковые, и невозможно купить что-то аутентичное) и глобального потепления (зимой в Хьюстоне так жарко, что потеешь даже в бассейне).

Описание Кадр из фильма "Проксима" © TenLetters

Если в стилистическом плане Винокур суха, то в эмоциональном она разворачивается во всю мощь. В целом космические драмы, снятые мужчинами, чаще всего эмоционально сдержанны. Так, в "Человеке на Луне" Дэмьена Шазелла, например, Нил Армстронг не имеет ни малейшего представления, как общаться со своими детьми. Перед тем как отправиться в опасную миссию, он устраивает с ними чуть ли не пресс-конференцию у себя в гостиной.

У Винокур, несмотря на предельное спокойствие в визуальном плане, получился чувственный фильм. Француженка показала весь спектр их эмоций: от горечи, неприятия и обиды к перерождению и принятию

Покидая эту планету, мужчины оставляют все земные заботы на попечение жен. Как выразился герой Диллона, они отрубают все то, что может отвлечь и повредить. Женщина же должна совместить в себе сразу два мира. Винокур считает, что женщинам не нужно выбирать, они могут и самореализоваться, и быть хорошими матерями. Но это дается большой ценой.

Описание Кадр из фильма "Проксима" © TenLetters

Героиня Грин пытается не только восстановить душевный покой и принимать участие в жизни дочери, но и борется с бытовым шовинизмом, изнурительными тренировками и постоянной необходимостью доказывать и себе, и другим, что она достойна этой миссии. В "Проксиме" нет торжественности, только ежедневный, тяжелый и зачастую неприглядный труд.