Дачный обед: не только шашлык

Если есть возможность, поезжайте на дачу! Наконец нет пробок — мигом доберетесь. Правда, на этот раз лучше без друзей, компаний и пикников — только своей семьей на своем участке. Весенняя природа, чистый воздух, и птицы поют, и спится намного лучше, чем в городе, — это ли не счастье? К тому же на даче вас ждут новые вкусовые впечатления.

Многим кажется, что главная и самая вкусная дачная еда — шашлык. Есть люди, которые готовы есть его чуть ли не каждый день. Однако из постного мяса вкусный шашлык не получится, а от жирного многие себя неважно чувствуют. В нашей семье все предпочитают барбекю: готовить большие нежирные куски мяса в каком-то смысле даже проще и надежнее (мой рецепт здесь). Курица в соленаде На углях отлично получается и курица. Для нынешней дачной жизни она удобна: рынки закрыты, в магазины лучше ходить пореже — заказать через интернет вслепую проще курицу для жарки. Мой любимый дачный вариант — лимонная курочка. Секрет этого блюда в двух вещах: особом маринаде и ароматном сливочном масле, которым я фарширую курицу подкожно. В правильных маринадах (в том числе и для мяса) главный ингредиент не уксус, не вино, а простая соль, поэтому я называю их соленадами. Замариновать курицу в соли можно заранее, потом промыть. Если не хотите жарить сразу, положите в холодильник — просоленная, кстати, дольше хранится.

Еще один любимый рецепт для обеда на свежем воздухе родился в нашей семье на рыбалке, когда брату моего мужа приспичило сразу приготовить только что выловленного огромного судака. В рюкзаке кроме рыболовных снастей были только старые газеты для костра и спички: он плотно завернул рыбину в мокрую бумагу и положил в горячие угли — она дошла как на пару, получилась очень сочной и ароматной. Меня, разумеется, смутила газета: типографская краска вряд ли полезна. Поэтому хорошо приправленную солью и перцем крупную рыбу я заворачиваю в два слоя пекарской бумаги, а потом уже в три слоя газет — завязываю веревкой, опускаю в ведро с холодной водой и оставляю на три-четыре минуты — все слои должны хорошо пропитаться влагой. Выкладываю рыбу в мокрой бумаге на мангал или угольный гриль — печь нужно где-то 15 минут на каждые 300 г веса. Если бумага начинает подсыхать и подгорать, ее время от времени надо сбрызгивать водой. Пока рыба запекается, готовлю простой соус: в сок из двух лимонов добавляю соль, перец, петрушку и, не жалея, оливковое масло первого отжима. Таким способом можно отлично приготовить крупную морскую форель, семгу или лосось. Но и из более дешевой рыбы на открытом огне можно сотворить чудеса.

Мои многие дачные рецепты — адаптация простой и смачной уличной еды. Во время поездки в Турцию я открыла для себя гениальное блюдо из скумбрии. В Стамбуле его называют балык экмек. Рыбу жарят при вас на болтающихся у самого берега шаландах и в маленьких забегаловках на берегу, выкладывают на половину поджаренного батона и едят немедленно — вот такой хот-дог по-турецки. Иногда жителям и гостям города приходится выстаивать огромные очереди, чтобы получить столь желанный продукт. И это просто зашкаливающе вкусно. Но самое главное — аромат и хрустящая корочка, которая получается на углях только у очень жирной рыбы. У нас только что выловленную скумбрию, конечно, не найти. Но она так запала мне в душу, что я однажды купила свежезамороженную — вышло все отлично! Съедобные травки и листики На даче, особенно весной, я всегда смотрю под ноги: из земли к солнцу и свету тянутся нежные съедобные травки и листики. Помню, как меня когда-то удивило, что на рынках Калифорнии, где, казалось бы, куда естественнее найти экзотические фрукты Тихоокеанского побережья, прилавки завалены листьями одуванчиков и прочих диких трав: рукколы, тонюсенькой спаржи или фенхеля с соседних лугов и — даже трудно поверить — охапками молодой крапивы. Такая сейчас есть у многих на даче — она почти не жжется, хотя при ее сборе перчатки все же не помешают. В России из молодой крапивы всегда варили зеленые щи, как из щавеля. Из нее получается и чудесный весенний зеленый соус наподобие песто.

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Остренькие и по виду, и по вкусу листья одуванчиков сейчас тоже очень хороши — они напоминают рукколу. Я добавляю их в теплые салаты и в начинку травяных пирогов. Весной я часто их пеку. Для этого лесные травы и ботву (молодой свеклы и морковки) нужно запарить кипятком (минуты на три), откинуть на дуршлаг, немного отжать и нарезать. Потом потомить со смесью сливочного и оливкового масла вместе с зеленым луком и зеленым чесноком, можно добавить нарезанные крутые яйца. Перед выпечкой щедро смажьте противень оливковым или сливочным маслом, очень тонко раскатайте тесто, выложите начинку, залепите края, как будто это большая ватрушка. Залейте середину пирога смесью взбитого яйца и небольшого количества натертого острого сыра — запекайте при 200 градусах около получаса. Когда есть время, делаю тесто сама, но чаще использую готовое слоеное бездрожжевое — оно абсолютно универсально. Еще с дикими и прочими травами на даче удобно готовить омлет, который известен с глубокой древности. В Средние века его называли эрболата. В современную кухню он пришел из Ирана и Азербайджана под именем кюкю. Слово смешное, а блюдо потрясающе вкусное, простое и эффектное. Напоминает итальянскую фриттату, но в отличие от нее начинки в кюкю по объему намного больше, чем яиц. И это в основном травы: шпинат, зеленый лук, зеленый чеснок, кинза, петрушка, крапива, сныть, одуванчики — в конце концов все, что вам нравится. Я особенно люблю кюкю с зеленым чесноком и крапивой. Для сытности добавляю консервированную фасоль. В Иране и Азербайджане кюкю вместе с кисломолочными напитками подают не только на завтрак, но и на обед. Готовится точно так же, как фриттата: сначала на плите, а потом в духовке.

Конечно, здорово, когда на даче есть свой огородик и за какой-нибудь петрушкой можно не бегать в магазин. Но пока на грядках ничего не выросло. Да и по-любому базовые продукты приходится везти с собой из города. Вам всегда пригодятся консервы и крупы — из них быстро и просто можно сделать много интересных блюд. Захватите с собой побольше приправ — они ничего не весят, места не занимают, но очень разнообразят еду. Не забудьте замороженные мясо, птицу, овощи, орешки, сухофрукты, хлопья для завтраков, растительное масло. И муку — не только для пирогов. На даче часто оказываешься без хлеба, но лепешки легко выпечь своими руками. Они и есть самый настоящий, древний хлеб. А главное — сразу чувствуешь себя вдали от цивилизации, почти как Робинзон на необитаемом острове. В конце концов, ради этого мы и уезжаем из города. Лимонная курица на углях

Что надо: Молодая курица — около 1,2 кг

Сливочное масло — 150 г

Лимоны — 2 шт.

Соль, перец, пучок петрушки, маринад-соленад, картошка для гарнира (около 1 кг) Для соленада: Соль — 100 г

Сахар — 75 г

Чеснок — 5 зубчиков

Сухие прованские травы —1,5 ст. л.

Лавровый лист

Черный перец горошком — 2 ст. л.

Лимон Что делать: Приготовить соленад, смешав все ингредиенты, кроме лимона, с 1,5 л холодной воды — довести до кипения (соль и сахар должны полностью раствориться). Когда маринад полностью остынет, добавить разрезанный пополам лимон (он нужен только для аромата). Поместить курицу в соляной раствор и оставить хотя бы на два часа.

Приготовить лимонное масло. Смешать 100 г мягкого сливочного масла с цедрой двух лимонов и солью. Завернуть в фольгу "колбаской" и отправить в морозилку, чтобы масло полностью застыло.

Вытащить курицу из рассола, обтереть и разрезать по хребту (по грудке вроде бы легче, но тогда белое мясо скорее пересушится).

Нарезать застывшую колбаску из ароматного масла на тонкие пластинки и, аккуратно отодвигая куриную кожу пальцами, засунуть их под кожу (особенно тщательно сделать это в области грудки).

Подготовить картошку. Лучше взять некрупную, хорошо вымыть, но не чистить. Бросить в кипящую подсоленную воду, еще раз довести до кипения, проварить три-пять минут, а потом вытащить из воды и тоже завернуть в фольгу

Когда угли на мангале будут готовы, взять три небольших шампура: одним сцепить куриные ноги, а двумя другими пронзить курицу по диагонали крест-накрест — от крыла к окорочку (таким образом, курицу очень удобно переворачивать на мангале).

Картошку тоже насадить на шампуры. Выложить курицу и картошку на мангал и обжарить со всех сторон на углях в течение 15 минут.

Снять и курицу, и картошку с шампуров и завернуть (по отдельности) в два слоя фольги. Выложить на мангал и готовить, иногда переворачивая, 35–40 минут.

Тем временем выжать сок из двух лимонов, смешать с оставшимся сливочным маслом (его надо подогреть) и мелко нарезанной петрушкой — приправить солью.

Развернуть готовую и курицу, и картошку — подавать прямо на фольге, полив все лимонным соусом с зеленью. Хот-дог по-турецки

Что надо: Скумбрия — из расчета по одной рыбине на едока

Соль (крупнокристаллическая)

Перец

Кориандр

Зеленый лук

Салатные листья

Оливковое масло

Лимоны

Багет Что делать: Скумбрию заранее разморозить в холодильнике, обрезать плавники, промыть холодной водой изнутри, обтереть насухо бумажными полотенцами.

Разжечь мангал. Угли должны прогореть и покрыться белым налетом. К началу жарки пламени быть не должно. Пока угли доходят до кондиции, рыбу нужно филировать. Острым ножом, надрезав вдоль спинки с обеих сторон, снять с хребта два филе. Удалить мелкие косточки и остатки плавников.

Быстро выложить филе кожей вниз на решетку. Жир скумбрии будет капать на угли, и они будут воспламеняться — их тогда нужно тут же притушить водой

Багет разрезать пополам. Каждую половинку — вдоль. Положить рядом со скумбрией коркой вниз.

Когда рыба побелеет почти до самого верха, ее надо посолить крупной солью, поперчить свежемолотым черным перцем, посыпать кориандром и быстро смазать оливковым маслом и перевернуть. Точно так же смазать с другой стороны. Перевернуть багеты.

Через полминуты снять рыбу с огня и приправить лимонным соком.

Выложить на каждый кусок багета по одному филе скумбрии. Сверху — зеленый лук. Закрыть еще одним куском хлеба — есть немедленно. Омлет кюкю с зеленью