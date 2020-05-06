Одно из имен Победы. Антон Силуанов — о наркоме финансов военных лет Арсении Звереве

У Великой Победы, 75-летие которой мы празднуем в этом году, есть много имен. Имя Победы — это имя каждого из десятков миллионов советских людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудившихся в тылу. Безусловно, свой вклад в победу внесли и люди, которые обеспечивали работу экономической, финансовой, бюджетной системы страны. В течение четырех военных лет на них лежала огромная ответственность — гарантировать финансирование армии, военной промышленности, сохраняя при этом сферу товарно-денежных отношений в стране, устойчивую хозяйственную деятельность предприятий и функционирование домашних хозяйств. Одно из важных имен Победы — Арсений Григорьевич Зверев, народный комиссар финансов, руководивший Наркоматом, а затем Министерством финансов с 1938 по 1959 г., занимая этот пост более 21 года. На это время пришлись самые тяжелые годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства. О жизни и личности наркома Зверева написано очень мало, основным источником информации о нем являются его мемуары "Записки министра", и именно они легли в основу этой статьи.

Описание Памятник Арсению Звереву © Александр Фирсов

А.Г. Зверев родился 18 февраля 1900 г. в Клинском уезде Московской губернии в семье рабочих. С 12 лет работал на Трехгорной мануфактуре. Об этом периоде жизни в царское время он писал так: "Отработаешь десять часов и бредешь, пошатываясь от усталости, в общежитие. В тесной каморке с низким потолком, грязными стенами и закопченными окнами на жестких нарах лежат старшие товарищи или ровесники, бормоча во сне. Кто-то играет в карты, кто-то бранится в пьяном споре. Жизнь их сломлена, подавлены мечты. Что видят они, кроме тупой, изнуряющей и однообразной работы? Кто просвещает их? Кто о них заботится? Тяни из себя жилы, обогащай хозяев! И никто не мешает тебе оставить в кабаке свои трудовые…"

После Февральской революции Зверев перебирается в Москву и активно участвует в жизни рабочих Трехгорной мануфактуры, где набирается первого опыта политической деятельности. В 1919 г. А.Г. Зверев вступил в РКП(б) и ушел добровольцем в Красную армию. В 1920 г. он окончил кавалерийскую школу в Оренбурге, стал красным командиром. Демобилизовавшись из армии, "с собой "на память", — как писал он в своих воспоминаниях, — я уносил рану от бандитской пули и боевой орден". В 1922–1923 гг. работал старшим уездным инспектором по продовольственным заготовкам. Борьба за хлеб в эти годы, по воспоминаниям А.Г. Зверева, была подлинным фронтом, и потому свое назначение в продовольственный комитет г. Клина он воспринял как боевое партийное поручение. В 1924 г. А.Г. Зверев был направлен в Москву на учебу. С этого времени начинается его деятельность в финансовой системе. По возвращении он устроился служащим по линии продовольственного, финансового обеспечения и налогового учета в родном Клинском уезде, где и столкнулся с актуальными и сегодня проблемами. "Изучая систему районного налогообложения, я очень быстро столкнулся с попытками многих частников утаить подлинные размеры своих доходов и обмануть государственные органы. Прежде всего это касалось перекупщиков, спекулянтов, маклеров и иных "посредников" торгового мира", — писал А.Г. Зверев в своих воспоминаниях. В 1932 г. Арсений Григорьевич становится заведующим Бауманским районным финотделом Москвы. В этот период у него сформировались ключевые принципы обращения с финансами: "Финансист обязан быть непреклонным, когда речь идет об общественных средствах... Финансовая дисциплина — святое дело. Уступчивость в данном вопросе граничит с преступлением. Чрезвычайно поучительным для меня как финансиста явилось открытие того факта, что нельзя отпускать средства лишь на то, что дает немедленную отдачу..." Переходу на должность заместителя наркома финансов СССР в 1937 г. предшествовала встреча с И.В. Сталиным, которая оставила в его памяти глубокий след. Арсений Григорьевич на этой встрече получил предложение возглавить Правление Госбанка, от которого посчитал возможным отказаться, поскольку считал себя недостаточно компетентным для этой работы. В своих воспоминаниях он писал следующее: "В банках я никогда раньше не работал. Нескольких предыдущих председателей Правления, очень толковых людей, постигла неудача, и они были смещены. Между тем они оба отлично знали кредитное дело. И вдруг такой пост — мне! Я поблагодарил за предложение и прямо заявил, что из меня председателя не получится: в системе банковской я никогда не работал, а пост чересчур ответственный". Первая сложность, с которой столкнулся А.Г. Зверев на посту заместителя наркома финансов СССР, — это значительный дефицит при исполнении квартальных бюджетов. Наличие дефицита было обусловлено дополнительными расходами на различные государственные нужды, которые согласовывались уже после утверждения годового бюджета. Он разработал предложения по снижению бюджетного дефицита, которые были озвучены им в Совнаркоме РСФСР. В результате правительством было принято решение "резко сократить расходы за последний годовой квартал, прекратив отпуск кредитов, не использованных в течение предыдущих девяти месяцев. Так удалось завершить финансовый год без дефицита". Именно этот факт, по мнению А.Г. Зверева, сыграл свою роль в том, что в январе 1938 г. его ввели в состав правительства и назначили народным комиссаром финансов СССР. Буквально с первых дней работы он не стеснялся говорить о недостатках, предпочитая воевать не с абстрактными "врагами народа", а с неумелыми директорами и нерасторопными финансистами. В числе приоритетных задач, которые приходилось решать наркому в тот период, — соблюдение строгого режима экономии, увеличение финансовых ресурсов, направляемых на развитие социалистического хозяйства, разработка предложений по снижению издержек в народном хозяйстве, совершенствование механизмов государственного финансового контроля, создание резервов. Одновременно совершенствовалась организация деятельности аппарата Наркомфина СССР. Большое значение А.Г. Зверев придавал формированию квалифицированного кадрового состава Наркомфина. С каждым, кто начинал там работать, он старался общаться лично. О себе же он писал следующее: "Особой "податливостью" я никогда не отличался. Но когда стал наркомом, жизнь заставила еще более упрочить в себе эти личные черты. Совершенно очевидно, что не всегда люди, с которыми приходилось иметь дело по служебной линии, бывали от меня в восторге. Но без этих личных качеств любому министру не обойтись. Да и не только министру: каждый финансист должен быть твердым и жестким, когда заходит речь о государственных средствах". Опыт руководящей партийной и финансовой работы позволил наркому успешно решать непростые задачи предвоенных лет. Все они прошли под знаком неуклонного увеличения бюджетных расходов на оборону: в 1938 г. расходы Наркомата обороны составляли 2,7 млрд руб. (21,3% всех расходов бюджета), в 1939 г. — 4,1 млрд руб. (26,3%), в 1940 г. — 5,7 млрд руб. (32,2%), а в 1941-м достигли рекордной суммы — 7,3 млрд руб. Наиболее сложный период в деятельности наркома финансов пришелся на начальный период Великой Отечественной войны. Требовалось в кратчайшие сроки изыскать и направить денежные ресурсы для обороны страны и на военные нужды, организовать снабжение армии и тыла всеми необходимыми материальными ресурсами и вооружением. Ключевой задачей Наркомата в тот период была мобилизация средств на перестройку отраслей народного хозяйства на военные рельсы, эвакуацию предприятий и кадров из оккупированных зон и организацию их работы в восточных районах страны, развитие военной промышленности.

Описание Изготовления установок СУ-85 на Кировском заводе, 1942 год © ТАСС

Одновременно с этим требовалось сохранить устойчивость финансовой системы, сохранить "твердые" цены на продукты и предметы первой необходимости для населения и оптовые цены в промышленности. Как писал Зверев в своих воспоминаниях, "в 1941 году военные расходы составили 8,9 миллиарда рублей. Изыскать столь большие средства, существенно превышавшие то, что было запланировано на 1941 год, оказалось нелегко. Мешали, помимо чисто военных причин (отступление, временная потеря территории с ее материальными и людскими ресурсами, эвакуация и т.д.), еще и некоторые диспропорции в развитии хозяйства, сохранявшиеся с довоенного времени. В те годы металлургическая и химическая промышленность не удовлетворяла в полной мере потребностей страны. Не была завершена реконструкция железнодорожного транспорта. Отставало сельское хозяйство. А огромный размах военных действий и необходимость оснащать армию современной техникой требовали очень крупных затрат. С 1 июля 1941 года до 1 января 1946 года расходы, связанные с запросами только наркоматов обороны и военно-морского флота, составили 55,1 миллиарда рублей — около 52,2 процента всех расходов госбюджета за этот период (данные приведены по курсу рубля, установленному с 1 января 1961 года). Сюда не входят суммы, пошедшие на многое другое".

Под руководством А.Г. Зверева финансовая система была быстро и четко перестроена на военный лад, и на всем протяжении войны фронт и тыл бесперебойно обеспечивались денежными и материальными ресурсами. Во многом такой результат стал возможен благодаря увеличению поступлений в бюджет за счет введения новых налогов и сборов, добровольных взносов населения и перераспределению расходов бюджета на приоритетные направления. В августе 1942 г. Зверев в своем выступлении на заседании коллегии Наркомфина так оценивал итоги первого года войны: "Я должен сказать, что за истекший период войны наша денежная система не претерпела больших осложнений. Если мы имеем цены, которые существуют в народном хозяйстве, те же, которые были до войны, если мы имеем заготовительные цены, которые были до войны, если мы имеем государственный товарооборот с незначительной поправкой по открытой торговле, то, следовательно, в народном хозяйстве у нас рубль тот же, каким он был до войны. Следовательно, наша государственная хозяйственная система, производство, само обращение вполне здоровы". Для пополнения военного бюджета было принято решение о введении дополнительных налогов: специальной надбавки к подоходному налогу в 1941 г., которая позднее, в 1942 г., была заменена на военный налог, налог на бездетных и холостяков, введена коммерческая торговля с повышенными ценами на алкоголь, табак и парфюмерию, мобилизованы свободные финансовые ресурсы промышленности, торговли и банков долгосрочных вложений. Очень большой вклад в увеличение финансовых ресурсов дали государственные займы на сумму 9 млрд руб., то есть почти вдвое больше, чем за весь довоенный период. По инициативе трудящихся был создан Фонд обороны страны, в который в добровольном порядке поступали крупные суммы (только до конца 1943 г. — 1,2 млрд руб.), а также натуральные взносы в виде продуктов, вещей и драгоценностей. Наркомат финансов обеспечивал оперативный учет всех поступлений в фонд как в денежном, так и в натуральном выражении. Нарком Зверев уделял большое внимание добровольности сбора взносов и постоянно требовал от финансовых работников соблюдения этого условия.

Описание Выдача денежного довольствия офицерам в одной из танковых частей, 1944 год © Федор Кислов/ТАСС

Общая сумма поступлений по налогам и добровольным взносам в период войны составила 27 млрд руб., то есть более 26,4% доходов госбюджета. В 1941–1944 гг. были проведены четыре денежно-вещевые лотереи, которые пополнили бюджет на 1,2 млрд руб. Также были запрещены отпуска, все компенсации за неиспользованный отпуск поступали на сберкнижки населения, но до конца войны получать их было нельзя. В результате четыре года войны госбюджет на одну треть был сформирован за счет средств населения.

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Одновременно Наркоматом проводилась существенная работа по снижению себестоимости продукции военных заводов, был установлен жесткий контроль за ценообразованием на вооружение, боеприпасы, военную технику и снаряжение, организован поиск дополнительных резервов для экономии материальных ресурсов, готовых изделий и сырья. Так "советский рубль помогал фронту ковать победу". Наркомату финансов, по сути, удалось сделать невозможное: расходы советского бюджета за годы войны лишь незначительно превысили доходы. При этом деньги шли и на восстановление экономики в освобожденных районах, на выплату пенсий вдовам и сиротам погибших на фронте. В результате все "военные потребности страны были обеспечены необходимыми средствами, а госбюджет СССР уже с 1944 года имел заметное превышение доходов над расходами".

Описание Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны, 1947 год © Владимир Лупейко/ТАСС

Огромного внимания в годы войны потребовал вопрос набора и подготовки кадров финансовой системы. Большинство финансистов ушло на фронт, им на смену пришли люди без профильного образования. "У нас из 89 тыс. работников 2.700 с высшим образованием, 1.006 имеют незаконченное, 19 тыс. среднее образование. Эти цифры для финансовой системы позорны, потому что соответствующий уровень работы требуется, а мы едем в основном с людьми, имеющими низшее образование, не имеющими специального образования". При этом все военные годы финансовым органам приходилось работать в условиях нехватки кадров.

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Тем не менее А.Г. Зверев всегда отмечал особую ответственность работника финансовой системы, видя в нем представителя Советского государства: "Финансовые работники должны быть не просто статистиками-счетоводами, а людьми, поднимающими финансы на соответствующий уровень и оказывающими влияние на все отрасли народного хозяйства". Касался в своих выступлениях А.Г. Зверев и вопросов, которые вполне актуальны в наше время: "Если человек считает, что он сделал все, когда он получил какую-то бумажку или резолюцию, то это просто болтун, а не человек. Болтун, который не болеет душой за порученные ему цели и не хочет по-настоящему выполнять свои обязанности, а пытается огородить себя бумажками. Это есть болтун, чиновник, вельможа, который считает, что раз бумага есть, значит, все в порядке. А от руководителя, тем более руководителя финоргана, от руководителя финансового отдела требуется другое, потому что это есть фигура очень большая, потому что он не только связан с вопросами мобилизации финансовых ресурсов, но он связан с ведением большой хозяйственной работы, он имеет отношение к просвещению, к здравоохранению, к промышленности. Во всех вопросах он должен разбираться и их понимать и решать дела по-государственному. Это очень большая колоритная фигура государственного аппарата". "Весь тот переписочный хлам, какой имеется по всякого рода запросам, нужно ликвидировать. Вам, может быть, надо организовать какой-то субботник, может быть, недельник, чтобы у вас кончилась такая бумажная стихия. Сколько вы отправляете писем — 600 писем, что это за махина. У вас, вероятно, никто ничего больше не пишет, как только эти письма. У вас все облечено в инструкции, в циркуляры, у вас все это есть, очевидно, вся эта переписка вызывается тем, что или неправильно ответили по тому или иному вопросу и т.д. Возможно, что один сектор пишет одно, другой другое, и каждый отдельно. В этом деле нужно навести порядок. Всю эту бумажную стихию нужно ликвидировать". Помимо руководства Наркоматом (Министерством) финансов СССР Зверев одновременно возглавлял Валютный комитет Совета министров СССР, во время Великой Отечественной войны работал в Государственной штатной комиссии при Совете министров СССР, отвечал за хлебозаготовки. Послевоенный период потребовал больших усилий по восстановлению всего, что разрушила война. "Во время войны задачи по своему масштабу и объему были большие, но проводить их было неизмеримо легче, нежели сейчас. Тогда был подъем и среди населения, и среди работников. Все это, конечно, способствовало. А сейчас иная обстановка, сейчас требуется очень серьезная, квалифицированная работа со стороны финансового аппарата в смысле политическом и в смысле экономическом". Еще в ходе войны было принято решение о проведении послевоенной денежной реформы, предпосылками к которой были резкое сокращение розничного товарооборота, а также рост инфляции. Преобразования готовились А.Г. Зверевым начиная с 1943 г. в обстановке абсолютной секретности. Малейшая утечка информации, писал А.Г. Зверев, привела бы к развязыванию стихии, которая запутала бы и без того сложные проблемы. Еще хуже, если о замысле узнает враг и попытается использовать будущую ситуацию в своих целях. Успеху денежной реформы способствовала устойчивая сбалансированность государственного бюджета. В 1946 г. было достигнуто превышение доходов над расходами. В результате страна смогла отказаться от карточной системы распределения продуктов и товаров для населения, снизить цены на товары первой необходимости и оптимизировать избыточную денежную наличность, имеющуюся у населения. "В итоге денежной реформы в основном были ликвидированы последствия Второй мировой войны в области экономики, финансов и денежного обращения, восстановлен полноценный рубль в стране", — писал А.Г. Зверев в своих мемуарах.

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