В тени Феллини: что подкупает в фильмах создателя "Молодого Папы" Паоло Соррентино

31 мая Паоло Соррентино отмечает 50-летний юбилей. Уже сейчас его можно назвать одним из самых влиятельных современных итальянских постановщиков. Соррентино — завсегдатай Каннского кинофестиваля и счастливый обладатель "Оскара" за "Великую красоту" в номинации за лучший иностранный фильм. Он востребован как на родине, так и в США и даже несет артхаусную эстетику в массы через телевидение. Паоло называют наследником великих мастеров с Апеннинского полуострова — в первую очередь Федерико Феллини. Столь почетный титул Соррентино отнюдь не тяготит — самоуверенности ему не занимать.

Описание Паоло Соррентино © Franco Origlia/Getty Images

Подобные сравнения Паоло провоцирует своими стилистическими постмодернистскими подражаниями. Его "Великая красота" — это прямой оммаж "Сладкой жизни" Феллини. В обоих картинах помпезно смакуется декадентский быт римских аристократов, причем зачастую неясно, осуждают ли постановщики вульгарность или завороженно восхищаются творящимся безобразием. Попутно "Великая красота" залезает в голову к главному герою на манер "8½". Впрочем, и в других фильмах приемы Соррентино пересекаются с его именитым предшественником. Антирассказчик Будучи подростком, Соррентино пережил семейную трагедию. Как-то он предпочел остаться смотреть футбол дома, в то время как его родители отправились на отдых. Там они погибли из-за несчастного случая со взрывом газа. Паоло до сих пор считает, что Диего Марадона, выступавший тогда за клуб "Наполи", спас его жизнь. Оставшись сиротой, он решился попробовать себя в кино, хотя его почивший отец хотел, чтобы сын шел по его стопам и стал банкиром. Соррентино начинал как помощник режиссера и автор сценариев, но быстро дорос до главного постановщика. Уже второй его фильм, "Последствия любви" (2004), снискал добрую славу в Каннах, где с нетерпением ждут каждый его новый опус. Паоло до сих пор часто взваливает на себя драматургию своих картин, хотя иногда не чурается и помощи соавторов. Сценарии он пишет в художественном стиле наподобие романов — литература ему вообще ближе, чем кино. Любопытно, что при этом Паоло считает себя антирассказчиком.

Добившись почета и уважения на поприще кино, Соррентино неожиданно взялся за покорение малых экранов. Конечно, мы живем в эру телевизионной гегемонии, когда качество и количество сериалов достигло немыслимых высот. Главными стали шоураннеры — сценаристы и продюсеры в одном лице. Режиссеры в сериалах котируются куда меньше, чем в кино, и безболезненно тасуются от серии к серии. Сей тренд, однако, потихоньку меняется: все больше именитых постановщиков снисходят до работы на телевидении. Соррентино в авангарде этого движения, благо найти финансирование и получить пьянящую свободу в случае ТВ-шоу гораздо проще, чем фильма. Тем не менее его детище, "Молодой Папа", все равно стоит особняком. Во-первых, Паоло поставил все десять эпизодов самолично, что крайне нетипично. Во-вторых, похождения эксцентричного италоамериканца, избранного папой римским, поданы весьма своеобразно. Сериалы считаются аналогом романной формы, где можно развивать продуманный и сложный сюжет. У Соррентино иной взгляд: он считает, что современная культура чересчур полагается на чрезмерно выверенную драматургию. Конечно, в "Молодом Папе" есть сюжетная канва, полная интриг ватиканских кардиналов, за что шоу сравнивают с "Карточным домиком". Однако повествование выстроено весьма вольготно и совсем не торопится добираться из точки А в точку Б прямым маршрутом. Паоло словно наслаждается самим кинематографическим процессом, поэтому серии изобилуют мимолетными забавными наблюдениями и отступлениями, сюрреалистическими видениями и абсурдными зарисовками. По сути, Соррентино удалось облечь артхаусные замашки в максимально увлекательную для широкого зрителя форму. Пожалуй, "Молодой Папа" — это лучшая точка входа в его творчество, тем более что и Джуд Лоу выдает один из мощнейших перформансов в своей карьере.

Описание Кадр из сериала "Новый Папа" © Пресс-служба Амедиатеки

Несмотря на эпатаж и провокационность, сериал не является целенаправленной критикой церкви, а стремится нарисовать сложный портрет служащих Богу людей. Когда дело дошло до второго сезона, Соррентино не смог удержаться от возможности покрасоваться — продолжение вышло как отдельное шоу под названием "Новый Папа", где к ансамблю добавился Джон Малкович. Барочный стиль Авторский стиль, как водится, складывается из повторения отдельных элементов. В творчестве Соррентино много таких констант. Например, его постоянный оператор Лука Бигацци служит гарантом изысканной съемки, где камера грациозно плывет за персонажами, а кадры порой удивляют своей симметричностью. Многие режиссеры образуют ударные тандемы с любимыми актерами: Тим Бертон и Джонни Депп, Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, Федерико Феллини и Марчелло Мастроянни. Для Соррентино такой музой стал Тони Сервилло, уже снявшийся у него пять раз в самых разных образах — от разочарованного писателя до продажного политика. Паоло ценит не только его исполнительский талант, но и связывающую их дружбу. На съемках приятели часто смеются и куролесят, ведь для Соррентино кино — это развлечение и лишь по совместительству работа.

Описание C Тони Сервилло во время фотоколла на 66-м Каннском кинофестивале, 2013 год © Nicolas Briquet/ABACAPRESS.COM/Reuters

Фильмы Паоло могут быть мрачны и чувственны, но в то же время сатиричны. Депрессия и меланхоличность у него идут рука об руку с черным юмором, что соответствует его складу характера. В творчестве Соррентино полагается на инстинкты и пытается найти баланс между трогательными, смешными и драматичными моментами. Если шуток получается слишком много, приходится что-то отрезать. Временами картины Соррентино окутывает сновидческая пелена сюрреализма и магического реализма. Эксцентричные персонажи попадают в абсурдные и гротескные ситуации, а в кадре возникают причудливые образы: левитирующий монах в "Юности", жираф на римских улицах в "Великой красоте" или кенгуру, скачущий по садам Ватикана в "Молодом Папе". Фантасмагории Паоло пронизаны карнавальным духом, как у все того же Феллини. Мужчины в экзистенциальном кризисе Соррентино особенно привлекает тема власти и наделенных ей мужчин, поскольку ему интересно, как отравляются и выстраиваются человеческие отношения в зависимости от баланса силы в них. По этой причине он разродился аж двумя картинами про бывших итальянских премьер-министров: "Изумительным" про Джулио Андреотти и "Лоро" про Сильвио Берлускони. На обычные биографические ленты они совсем не похожи. Первую Паоло снимал как рок-оперу с налетом влияния Мартина Скорсезе. Отношения Андреотти с церковью и мафией и сопутствующее устранение политических оппонентов показаны под агрессивный монтаж и под сатирическим углом. Тони Сервилло, исполняющий главную роль, примеряет уши из пластического грима, которые делают его похожим на вампира Носферату. Он же перевоплощается и в Берлускони в "Лоро". В последнем как нельзя более кстати пришелся талант Соррентино запечатлевать разнузданные вечеринки — недаром в детстве он мечтал о лаврах рок-звезды. Паоло, правда, сам признает, что чувствует себя скованно, рассказывая о реальных фигурах. Их биографии накладывают слишком много ограничений. Режиссеру больше по нутру полностью полагаться на свое воображение, как в случае с "Молодым Папой".

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