Вкусная еда на время карантина: огурец — друг человека

Мой главный символ начала лета — прохладные свежие огурцы. Я их даже стала сама выращивать на дачном огороде, где у нас не очень много солнца в течение дня. Но каким-то чудом огурцы все же растут и плодоносят до самых холодов. Очень хороши только что сорванные: у самых лучших рыночных редко нащупаешь колючие пупырышки — они почему-то быстро исчезают. Огурцы, как известно, на 95% состоят из воды, поэтому всегда считалось, что они приятные, но совершенно бесполезные. Однако же это совсем не так. Во-первых, вода огурцов не простая. Это природный абсорбент, который помогает очистке организма от токсинов. Во-вторых, в молодых, особенно органически выращенных огурчиках немало витаминов — С и группы B, есть микроэлементы — калий, фосфор, кальций, магний, а соединений йода в них больше, чем в других овощах. Вот поэтому и возникли разные огуречные диеты: говорят, попей огуречной водички — и твой организм станет лучше и уж точно чище.

А еще в огурцах есть что-то очень родное. Хотя они появились на свет у подножия Гималаев (не случайно в Индии главный суп — холодная огуречная раита), в России их знают аж с XVI века. Сегодня маленьких, сочных, сладких и пупырчатых в Европе днем с огнем не сыщешь — там в лучшем случае найдешь большие гладкие и суховатые. Наши с пупырышками даже называют огурцами в русской рубашке. Универсальная витаминная закуска В начале лета я очень люблю делать огуречные салаты. Лучшие друзья свежего огурца — укроп, сметана и зеленый лук. Правда, в России всегда большей популярностью пользовались малосольные и соленые огурцы. А огуречный рассол — вообще важнейший продукт русской кухни: его добавляют в наши маринады и рассольники.

Однажды я сделала мгновенные малосольные огурчики с укропно-чесночным соусом на ароматном подсолнечном масле — при всей простоте они оказались наркотически вкусными и навсегда прижились в нашем доме. Едим их как салат, или как гарнир к молодой картошке, или с почти сырой морской белой рыбой (типа севиче), которая быстро подмариновывается в том же соусе-рассоле. Еще один друг свежего огурца — зеленое яблоко. Если их вместе порубить тонкой соломкой (или натереть на крупной терке), добавить немного зеленого лука, а потом заправить соусом винегрет (лимонный сок, оливковое масло, соль, чуток чеснока), получится универсальная витаминная закуска с очень звонким вкусом. По желанию в нее можно добавить авокадо, клубнику и немного мяты — блюдо выходит более нарядным.

В современной модной русской кухне из свежих огурцов (вот здесь лучше подходят гладкие и длинные с небольшим количеством семечек) делают "лапшу": нарезают тонкой соломкой и заправляют, например, тем же соусом винегрет, в который можно добавить чуть-чуть жидкого меда и соевого соуса. Такая "лапша" очень хороша как легкий гарнир к любой жареной рыбе (особенно жирной). Кстати, приправлять огурцы (и свежие, и соленые) медом — не новомодный, а давний русский обычай. В нашей новой кухне очень прижились остро-пряные так называемые битые огурцы по-китайски (их рецепт здесь). Вкус у них очень интенсивный, а в послевкусии ваши губы и язык вдруг начнут гудеть, будто по ним прошел разряд тока. Невероятное ощущение! Это блюдо отлично получается даже с самыми недорогими длинными плодами.

Из Юго-Восточной Азии к нам пришел и рецепт быстро маринованной огуречной "лапши". По одной из версий, огурцы нужно вначале немного поджарить: в хорошо разогретые овощи яркий маринад проникает мгновенно. Длинные плоды нарезают толстой соломкой, разогревают на сковороде немного кунжутного масла, добавляют несколько ложек сладкого соуса чили — и бросают в эту смесь огурцы на несколько секунд, чтобы жар не успел их разварить. Они становятся пряными и эластично-гибкими — прекрасно сочетаются с маринованными грибами. Но если вам не симпатична идея жареных огурцов, их можно быстро подмариновать иначе — в ярком имбирном соусе. Освежающее дополнение И еще. Огурец — красивое и освежающее дополнение почти к любым сэндвичам и брускеттам. Например, подсушите ломтик черного хлеба, намажьте крем-сыром, сверху — кусочек копченого или соленого лосося, на него — тонкие огуречные слайсы.

Огурец и сам может стать "хлебом" — нарежьте небольшие плоды пополам, намажьте козьим сыром и украсьте микрозеленью — красивая закуска для праздничного аперитива. Для него же можно сделать огуречные рулетики: не очищая от кожуры, тонко нарежьте большие плотные огурцы овощечисткой. Немного посолите и смажьте оливковым маслом. Через три минуты ленточки станут мягкими и будут легко закручиваться. Положите 1,5 чайной ложки крем-сыра или паштета на один конец ленты и закрутите ее роллом.

Я люблю и огуречные "стаканчики" — в них даже незамысловатые салаты выглядят нарядно, и их удобно брать руками. Возьмите гладкие, длинные, плотные, с маленькими косточками и не тонкие огурцы (если кожа грубая, ее лучше почистить). Их надо разрезать на две-три части поперек (в зависимости от размера), ложечкой аккуратно вынуть середину, но оставить по полсантиметра по бокам и на дне. Мгновенные малосольные огурцы с укропно-чесночным соусом

Что надо: Тонкокожие свежие огурцы среднего размера — 600 г

Укроп — 40 г

Чеснок — 3 средних зубчика

Свежевыжатый лимонный сок — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л. (без верха)

Нерафинированное ароматное подсолнечное масло — 6 ст. л. Что делать: Огурцы, не очищая от кожуры, разрезать вдоль и нарубить поперек крупными кусками.

Укроп мелко нарезать. Соединить огурцы с укропом.

Растереть в ступке измельченный чеснок с солью, постепенно добавить подсолнечное масло и лимонный сок — взбить до текстуры эмульсии

Заправить огурцы с укропом соленым соусом и дать настояться в холодильнике минимум полчаса. Мгновенно маринованные огурцы с имбирем и кунжутом