Прощание с "Эгидой". Почему Япония отказывается от американских комплексов ПРО

Важные решения в Японии практически никогда не принимаются неожиданно для публики. Политическая жизнь в стране основана на балансе и бесконечном согласовании интересов различных групп, на тщательной подготовке населения к тому, что властям кажется необходимым сделать — будь то экономика, отставка какого-либо министра или внешнеполитическая сделка. Однако в минувший понедельник произошло из ряда вон выходящее событие: уже ближе к вечеру министр обороны Японии Таро Коно без предупреждения вышел к журналистам в своем ведомстве и сообщил о сенсации.

Описание Министр обороны Японии Таро Коно © Yoshio Tsunoda/AFLO/Reuters

Токио, по его словам, останавливает выполнение грандиозной программы закупки в США и размещения в стране двух могучих комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore ("Иджис эшор"), которые до самого последнего момента подавались общественности как ключевой элемент защиты Японии от внешней угрозы. Куда летит разгонный блок? "Иджис", кстати, — это английское произношение хорошо известного слова "эгида", как в древнегреческой мифологии именовалась накидка из козьей шкуры с прицепленной к ней головой горгоны Медузы, способной одним взглядом превращать все живое в камень. В переносном смысле это символ абсолютной защиты от врагов. Точно в соответствии с этим предполагалось, что две наземные установки "Иджис эшор" полностью прикроют всю территорию Японии от удара баллистических ракет. Вслух при этом в Токио говорят об угрозе со стороны КНДР, однако больше думают о Китае и не забывают о России. Предполагалось, что один комплекс развернут на юго-западе главного японского острова Хонсю, а второй — на его крайнем севере. Нужно пояснить, что в Японии правительство не может сделать это только своим распоряжением без согласия местных органов власти. Со времени принятия решения о закупке и размещении "Иджис эшор" в декабре 2017 года их регулярно убеждали в том, что эти установки не несут никакой угрозы для гражданского населения. Однако местные власти до самого последнего момента так и не дали санкции на размещение — их смущала чрезмерная близость установок к жилым кварталам: были опасения, что здоровью людей будет угрожать интенсивное электромагнитное излучение мощных радаров комплексов ПРО.

Описание Комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore © EPA/ROBERT GHEMENT

Объявляя сенсационное решение об остановке этой программы ПРО, японский министр обороны тоже сослался на проблемы с безопасностью для населения, однако говорил о другом. По его словам, при запуске ракет с комплекса "Иджис эшор" невозможно добиться того, чтобы их разгонные блоки падали точно в пределах военного полигона, а не улетали на территорию, где находятся жилые дома или гражданские объекты. Это, мол, для Токио неприемлемо, а исправить положение только корректировкой программного обеспечения, объяснил министр, невозможно. Нужно, по его словам, изменение самой конструкции комплексов, а это потребует дополнительно еще $1,9 млрд и десяти лет работы. Иными словами, запустить программу, как было запланировано, к 2025 году не получится, и от нее легче отказаться. Подготовка к войне вчерашнего дня Проблемы с разгонным блоком, конечно, существуют, но министр все же сказал далеко не все. Токио, например, сильно смущает непрерывно растущая дороговизна этого проекта. Поначалу считалось, что одна американская установка будет строить примерно 80 млрд иен (менее $750 млн). Это было почти вдвое меньше расходов на один боевой корабль, оснащенный схожим комплексом ПРО Aegis морского базирования. Однако затем, по мере продвижения проекта, цена одного наземного "Иджиса" выросла уже до 100 млрд иен (почти $932 млн). Вместе с закупкой ракет и сопутствующего оборудования расходы на два комплекса подскочили, по данным печати, до 700 млрд иен (более $6,5 млрд).

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Но и это, как говорят знающие люди, не главное. Уже выяснилось, что Aegis Ashore в нынешней комплектации малоэффективны при перехвате самых современных баллистических ракет, которые имеют предельно низкую траекторию полета и резко меняют ее перед попаданием в цель. К тому же ради экономии японское военное ведомство отказалось от оснащения этих комплексов возможностями по перехвату крылатых ракет — а их тот же Китай очень активно модернизирует. Наконец, "Иджисы" бессильны что-либо сделать с гиперзвуковым оружием, которое сейчас разрабатывают ведущие военные державы. Эти комплексы ПРО явно предназначены для обороны от оружия вчерашнего дня, что, судя по всему, и стало причиной прекращения проекта. Морская армада ПРО Секретность такого решения и его объявление в последний момент также понятны — в Токио опасались, что Вашингтон сможет надавить на своего дальневосточного союзника, если заранее узнает о его планах отказаться от столь дорогостоящей покупки в США. Известно, что президент Дональд Трамп обожает торговать оружием, он всячески хвалил Токио за его решение приобрести в Соединенных Штатах не только "Иджисы", но и целую сотню новейших боевых самолетов F-35.