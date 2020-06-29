Заменитель "Евровидения-2020": уютная комедия о гламурном конкурсе

Когда актер и комик Уилл Феррелл планировал написать комедию об одном из самых известных музыкальных конкурсов, он точно не мог представить, насколько актуальным окажется его фильм в 2020 году: "Евровидение" отменилось впервые за свою более чем 60-летнюю историю из-за пандемии коронавируса. "Музыкальный конкурс "Евровидение": История группы Fire Saga" стал не просто сопроводительным развлечением для фанатов мероприятия, но практически его заменителем.
В 1976 году жизнь маленьких Ларса (Феррелл) и Сигрит (Рэйчел Макадамс) из захолустного исландского городка Хусавик меняется, когда они видят по телевизору выступление группы ABBA на "Евровидении". Ларс решает, что его главной целью в жизни станет победа на конкурсе. Много лет спустя он, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему живет с ворчливым, но очень красивым папой в исполнении Пирса Броснана, который, по слухам, оплодотворил как минимум половину местных женщин. Вместе с Сигрит они сочиняют песни в группе "Огненная сага" и живут одним "Евровидением". Точнее, Ларс живет им, а Сигрит не против была бы завести семью и детей, но идет у него на поводу. Мечты Исландии в общем-то синхронизируются с чаяниями Ларса: страна давно пытается избавиться от статуса аутсайдера конкурса и наконец-то победить, тем более что в этом году у них есть отличная кандидатура — певица Катьяна (Деми Ловато). Правда, по весьма предсказуемому стечению обстоятельств на "Евровидение" отправляется бестолковая, но полная энтузиазма "Огненная сага".
Если учесть, что в фильме свободно используется символика "Евровидения", организаторы точно участвовали в съемочном процессе, поэтому полноценно посмеяться над конкурсом не получилось. Вместо этого режиссер Дэвид Добкин снял оду "Евровидению" с многочисленными камео настоящих конкурсантов, песнями, танцами и сверкающими костюмами.
Музыкальная составляющая фильма оказалась на удивление богатой: многим конкурсантам не поленились написать полноценные песни, которые легко могли были участвовать в соревновании и занять не последнее место. Самым ярким персонажем и главным антагонистом (хотя, честно говоря, антагонистом он стал чисто номинально) получился российский конкурсант Александр Лемтов, сыгранный звездой "Аббатства Даунтон" и "Легиона" Дэном Стивенсом. Он с наслаждением играет харизматичного певца, настоящего льва любви в расшитых розочками и золотом пиджаках и жилетках с голой грудью. Он настолько уверен в своей харизме, что "Евровидение" для него скорее развлечение, чем серьезное соревнование. Герой лениво пытается переманить Сигрид на свою сторону, обещая ей ручного тигра и дворец "с Wi-Fi в каждой комнате" (учитывая ужасное состояние интернета в Европе, это по-настоящему царское обещание). В принципе персонаж интересен сам по себе, даже без сюжетных передряг. С бриллиантовой сережкой в левом ухе и мелированием в стиле молодого Джорджа Майкла (хотя сам Стивенс говорит, что вдохновлялся образом Филиппа Киркорова) он стал собирательным образом российских певцов "Евровидения", которые вынуждены постоянно притворяться теми, кем не являются. В итоге голубоглазый артист-миллионер оказывается фигурой даже не столь комедийной, сколько трагической.
"Музыкальный конкурс "Евровидение" прежде всего проект Феррелла. В фильме сразу чувствуется привкус так любимого им нелепого юмора, хотя, к счастью, сильно приглушенного. В недавнем американском ремейке фильма каннского лауреата Рубена Эстлунда про лыжный курорт "Под откос" Феррелл показал, что может не только орать и придуриваться, но обладает значительной долей драматического таланта, что сделало его героя не привычной пародией, а все-таки живым человеком. В "Музыкальном конкурсе "Евровидение" он ленится бросать себе вызов и возвращается к более или менее привычному образу, усиливающемуся явным несоответствием возраста персонажа и его внутреннего конфликта.
Еще большей иронии фильму придает то, что главные роли по голливудской традиции отданы англоязычным актерам, хотя они и играют жителей Исландии. Так что Феррелл, Макадамс и Броснан старательно изображают североевропейский акцент, носят уютные цветные свитера и гордятся своей страной. При этом Феррелл вовсю костерит американский империализм. В фильме он называет своих соотечественников идиотами, поглощающими корн-доги и относящимися к Европе как к своей песочнице. "Езжайте к себе домой строить стену!" — кричит его герой вслед американским туристам, в то время как Феррелл, по сути, занимается все той же культурной апроприацией. Он берет чисто европейский конкурс, куда американцам путь заказан, и американизирует весь этот европейский интернационал.
В его оправдание можно сказать, что Европа сама идет на поводу — недаром большинство конкурсантов предпочитают петь на английском языке, и кульминацией фильма становится именно песня про родной исландский городок, которую Сигрид решается спеть частично на родном языке. "Музыкальный конкурс "Евровидение" получился ужасно обаятельным, эмпатичным и настолько несерьезным, что на его недостатки невозможно по-настоящему разозлиться. Это путешествие в закулисье залакированного "Евровидения" придало конкурсу человечности, так что, кажется, для него еще не все потеряно.