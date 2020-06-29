Заменитель "Евровидения-2020": уютная комедия о гламурном конкурсе

Когда актер и комик Уилл Феррелл планировал написать комедию об одном из самых известных музыкальных конкурсов, он точно не мог представить, насколько актуальным окажется его фильм в 2020 году: ​​​​​"Евровидение" отменилось впервые за свою более чем 60-летнюю историю из-за пандемии коронавируса. "Музыкальный конкурс "Евровидение": История группы Fire Saga" стал не просто сопроводительным развлечением для фанатов мероприятия, но практически его заменителем.

Описание Кадр из фильма "Музыкальный конкурс "Евровидение": История группы Fire Saga" © Netflix

В 1976 году жизнь маленьких Ларса (Феррелл) и Сигрит (Рэйчел Макадамс) из захолустного исландского городка Хусавик меняется, когда они видят по телевизору выступление группы ABBA на "Евровидении". Ларс решает, что его главной целью в жизни станет победа на конкурсе. Много лет спустя он, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему живет с ворчливым, но очень красивым папой в исполнении Пирса Броснана, который, по слухам, оплодотворил как минимум половину местных женщин. Вместе с Сигрит они сочиняют песни в группе "Огненная сага" и живут одним "Евровидением". Точнее, Ларс живет им, а Сигрит не против была бы завести семью и детей, но идет у него на поводу. Мечты Исландии в общем-то синхронизируются с чаяниями Ларса: страна давно пытается избавиться от статуса аутсайдера конкурса и наконец-то победить, тем более что в этом году у них есть отличная кандидатура — певица Катьяна (Деми Ловато). Правда, по весьма предсказуемому стечению обстоятельств на "Евровидение" отправляется бестолковая, но полная энтузиазма "Огненная сага".

Описание Кадр из фильма "Музыкальный конкурс "Евровидение": История группы Fire Saga" © Netflix

"Евровидение" с его нелепыми костюмами, пафосом, сводящим скулы гламуром и фриками со всей Европы, которые поют незапоминающиеся песни на английском языке, — богатый источник для комедии. Но Феррелл избирает скучноватый, безопасный и максимально толерантный путь: картина получилась скорее праздничной, чем ироничной. Она не оскорбляет фанатов конкурса и при этом не раздражает тех, кто относится к этой устаревшей песенной вакханалии скептически

Если учесть, что в фильме свободно используется символика "Евровидения", организаторы точно участвовали в съемочном процессе, поэтому полноценно посмеяться над конкурсом не получилось. Вместо этого режиссер Дэвид Добкин снял оду "Евровидению" с многочисленными камео настоящих конкурсантов, песнями, танцами и сверкающими костюмами.

Описание Кадр из фильма "Музыкальный конкурс "Евровидение": История группы Fire Saga" © Netflix

Музыкальная составляющая фильма оказалась на удивление богатой: многим конкурсантам не поленились написать полноценные песни, которые легко могли были участвовать в соревновании и занять не последнее место. Самым ярким персонажем и главным антагонистом (хотя, честно говоря, антагонистом он стал чисто номинально) получился российский конкурсант Александр Лемтов, сыгранный звездой "Аббатства Даунтон" и "Легиона" Дэном Стивенсом. Он с наслаждением играет харизматичного певца, настоящего льва любви в расшитых розочками и золотом пиджаках и жилетках с голой грудью. Он настолько уверен в своей харизме, что "Евровидение" для него скорее развлечение, чем серьезное соревнование. Герой лениво пытается переманить Сигрид на свою сторону, обещая ей ручного тигра и дворец "с Wi-Fi в каждой комнате" (учитывая ужасное состояние интернета в Европе, это по-настоящему царское обещание). В принципе персонаж интересен сам по себе, даже без сюжетных передряг. С бриллиантовой сережкой в левом ухе и мелированием в стиле молодого Джорджа Майкла (хотя сам Стивенс говорит, что вдохновлялся образом Филиппа Киркорова) он стал собирательным образом российских певцов "Евровидения", которые вынуждены постоянно притворяться теми, кем не являются. В итоге голубоглазый артист-миллионер оказывается фигурой даже не столь комедийной, сколько трагической.

Описание Кадр из фильма "Музыкальный конкурс "Евровидение": История группы Fire Saga" © Netflix

"Музыкальный конкурс "Евровидение" прежде всего проект Феррелла. В фильме сразу чувствуется привкус так любимого им нелепого юмора, хотя, к счастью, сильно приглушенного. В недавнем американском ремейке фильма каннского лауреата Рубена Эстлунда про лыжный курорт "Под откос" Феррелл показал, что может не только орать и придуриваться, но обладает значительной долей драматического таланта, что сделало его героя не привычной пародией, а все-таки живым человеком. В "Музыкальном конкурсе "Евровидение" он ленится бросать себе вызов и возвращается к более или менее привычному образу, усиливающемуся явным несоответствием возраста персонажа и его внутреннего конфликта.

Легко себе представить этот фильм с молодыми героями, которые никак не могут выпорхнуть из родительского гнезда. Но история о взрослении, когда главному герою уже далеко за 40, придает всему происходящему еще большую нелепость, хотя в принципе и отвечает духу времени, когда люди не хотят взрослеть совсем. Благодаря таланту актеров и несерьезному отношению к себе конфликт отцов и детей в картине получается очень трогательным и заставляет забыть о возрастных коллизиях сюжета

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