Ушел папа мирового ММА. Памяти Абдулманапа Нурмагомедова

В минувшие выходные ушел из жизни Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Человек-глыба в российских смешанных единоборствах (ММА). Так вышло, что мы познакомились с ним уже после того, как произошло наше знакомство с его сыном. В 2013 году я познакомился с Хабибом, мы сделали интервью, из которого уже было понятно, что главный человек в жизни молодого бойца — отец. Что бы ни говорил тогда Хабиб, почти в каждом предложении мелькала информация об отце. Абдулманап Магомедович был неоспоримым авторитетом не только в своей семье. "Я по своей натуре диктатор, я требую дисциплины и никому не даю поблажек", — как-то сказал мне Нурмагомедов-старший. Я почувствовал это и на себе. Я не помню момент нашего знакомства, но четко помню его фразу: "Я видел, как вы пишете. Мы с вами работаем". "Работаем", — сказал он, это я помню точно, так Абдулманап Нурмагомедов говорил и в дальнейшем. Сколько раз вы вспомните, чтобы спортсмен, тренер или функционер на просьбу об интервью отвечал вам с намеком, что для него это тоже работа?

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В дальнейшем я понял, что имеет в виду под работой Абдулманап Магомедович. Бруклин, весна 2018 года. Хабиб Нурмагомедов готовится к чемпионскому бою против Тони Фергюсона, но тот слетает с поединка из-за травмы. На горизонте появляется Макс Холлоуэй, но выходит из строя и он. Уже за сутки до боя отпадают еще несколько вариантов, и, наконец, находится оппонент — Эл Яквинта. После десятка моих звонков из США в Махачкалу (я был на том поединке) Абдулманап Магомедович выдыхает и говорит: "Значит, будем драться с ним. Для нас это не имеет значения. Для нас важно, что на кону титул". Хабиб уверенно побеждает Яквинту, а в Дагестане в это время Абдулманап Магомедович не мог сдержать слез радости. Он к тому моменту не имел возможности быть рядом с сыном. Его американскую визу аннулировали, а при попытке получить новую легендарный тренер получал отказ. Но радость не была от этого меньшей — в Дагестане в этот момент не было человека, который бы не хотел поздравить его с победой. И вот уже осень 2018 года — бой, после которого о Нурмагомедовых заговорил весь мир. Победа над ирландцем Конором Макгрегором, а затем и ставший легендарным прыжок через клетку сделали Хабиба одним из самых популярных спортсменов планеты.

Описание Разговор о реванше Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, Санкт-Петербург, 2018 год © Личный архив Игоря Лазорина

"Я этому его не учил", — сказал мне коротко Абдулманап Нурмагомедов после произошедшего. Потом была встреча с президентом России Владимиром Путиным, который попросил отца строго не наказывать Хабиба за произошедшее. Абдулманап Магомедович пообещал, что не будет. Что дал тот бой ММА? Очень многое, о виде спорта узнал весь мир. Я шел отчитываться за командировку и от девушек-коллег услышал вопрос: "Ну как там Хабиб? Какой у него следующий бой? Мы всей семьей смотрели". Это ли не ответ на вопрос о том, что дал этот бой миру? Вернемся к Абдулманапу Нурмагомедову. Что его всегда отличало? Четкость, системность, пунктуальность. На запрос об интервью он отвечал строго: "Мы с вами встречаемся в 19:15 по такому-то адресу". И все было именно так. И не важно, что до этого у него были съемки, тренировки или еще какие-то дела. Он всегда уделял столько времени, сколько нужно. Вспомните, о чем я говорил в начале — он понимал, что это работа не только для нас, но и для него самого. Весна 2019 года, Санкт-Петербург. Абдулманап Нурмагомедов секундирует своего ученика Ислама Махачева. До боя он с улыбкой на лице рассказывает мне о том, что у Хабиба уже назначен бой с Дастином Порье, поединок пройдет в Абу-Даби. "Знаете, почему я рад за вас? В ОАЭ не нужна виза!" — говорю я (виза тренера в США была ранее аннулирована).

Описание За несколько дней до боя с Дастином Порье, Абу-Даби, 2019 год © Личный архив Игоря Лазорина

"Мы будем там вместе с Хавьером Мендесом" (второй тренер Хабиба — прим. ТАСС), — отвечает с улыбкой Нурмагомедов-старший. По стечению обстоятельств бой с Порье станет первым и единственным, когда Абдулманап Нурмагомедов будет секундировать своего сына в UFC. Нурмагомедов-старший лично руководил подготовкой Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева к турниру в Абу-Даби, он каждый день был рядом на финишном этапе. Почему это важно? Потому что во время сгонки веса боец должен знать, что с ним рядом находятся люди, знающие процесс. Это придает уверенность. Именно таким человеком и был Абдулманап Нурмагомедов. О его системе сгонки веса под кодовым названием "Медок" ходят легенды, но детали он почти никому и никогда не рассказывал. А в ответ на мой вопрос о том, что он думает об обвинениях Хабиба в приеме допинга, он говорил просто: "У Хабиба другой допинг — аварский хинкал, курдюк, мясо, черная икра, мед и орехи. Мы для здоровья и питания ничего не жалеем". После боя с Порье я увидел счастливое, но полное усталости лицо Абдулманапа Нурмагомедова. Он был с сыном во время чемпионского боя, он выполнил то, чего не мог сделать долгие годы. Во время пресс-конференции он сидел рядом с журналистами и просто наслаждался моментом, которого он так долго ждал, — он секундировал сына, он держал чемпионский пояс UFC в своих руках, он слышал и видел поддержку болельщиков со всего мира.

Описание После операции на сердце, Москва, 2019 год © Личный архив Игоря Лазорина

Немногие знали, что за несколько месяцев до боя с Порье Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце в Германии. В какой-то момент не знал и я. Позвонив ему тем летом 2019 года, я предложил записать интервью. Услышав в ответ, что он в Германии по поводу здоровья, я хотел было отказаться и не беспокоить. Но получил ответ с просьбой перезвонить через несколько часов, поскольку в ближайшее время предстоит операция. Я перезвонил и получил ответ, что на следующий день мы встречаемся в одном из отелей недалеко от аэропорта Шереметьево рано утром. "Я прилетаю в ночь, утром мы встречаемся и работаем", — сказал буднично Нурмагомедов-старший. Он спустился ровно по времени, о котором мы договорились. Я узнал про операцию и почувствовал себя крайне неудобно. Но услышал: "Берите йогурт, сейчас я принесу нам кофе, и начнем".

Описание Перед турниром UFC, Санкт-Петербург, 2018 год © Личный архив Игоря Лазорина