Сонная утопия: сериал "Дивный новый мир" вышел не таким уж новым и дивным

Сериал "Дивный новый мир", снятый по роману британского писателя Олдоса Хаксли, — первая ласточка еще одного стримингового сервиса Peacock, который запустился в США 15 июля. Это новый продукт компании NBC, отличающийся от своих конкурентов наличием абсолютно бесплатной подписки. На Peacock можно посмотреть много старых сериалов и фильмов, но вот с новым контентом ситуация более напряженная: из-за пандемии производство большинства шоу для сервиса пришлось приостановить, но у него остался единственный козырь в рукаве — амбициозная утопия, на которую, в общем-то, и делались главные ставки. Впрочем, у нас никакого Peacock нет, так же как и AppleТV, Hulu, Disney+, HBO Max и других американских сервисов, заполонивших рынок стриминга. До России добираются только самые смелые (Netflix), но у российских зрителей все же есть возможность посмотреть сериал на сервисе "КиноПоиск HD".

Описание Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Пресс-служба "КиноПоиск HD"

Практически через 30 лет после публикации своего знаменитого романа Хаксли написал эссе о том, насколько точными оказались его предсказания об обществе будущего. В нем писатель удивился, что его прогнозы сбывались быстрее, чем он рассчитывал. Наверно, если бы он дожил до наших дней, Хаксли бы поразился тому, что его будущее, по сути, наступило. Конечно, оно не такое радужное и аккуратное, как представлялось в романе, но его идеология крепко укоренилась в нашем далеко не идеальном мире. Этим и воспользовался сценарист шоу Дэвид Винер ("Бойтесь ходячих мертвецов"), адаптировав утопию британца под современные реалии.

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В Новом Лондоне строго запрещены три вещи: частная жизнь, семья, моногамия. Все счастливы, но скорее не из-за того, что у них нет частной жизни или семьи, а из-за маленьких таблеточек "Сома", которые жители города едят как конфеты и принимают сразу же, как чувствуют малейший эмоциональный дискомфорт. Общество строго разделено на касты, определяющиеся при создании эмбриона в лаборатории: от самых высших альф до нижних чернорабочих эпсилонов. Касты никак не смешиваются, и общаться друг с другом им строго запрещено. Каждый клон с помощью жутковато выглядящей глазной линзы подключен к глобальному интранету, который немудрено назван Интрой, и может видеть все, что видят другие. Никто не ропщет на свою судьбу — таблетки заглушают сознание и хоть какие-либо мысли, делая всех одним большим бездумным стадом. Хотя некоторым иногда нужен небольшой толчок, чтобы они не выделялись из большинства. Так, бету Ленину (если ее имя вам напоминает о Владимире Ильиче Ленине, вы не ошиблись) в исполнении Джессики Браун-Финдли из "Аббатства Даунтон" вызывают на ковер, потому что она слишком много времени проводит с одним альфой, что подозрительно попахивает моногамией.

Описание Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Пресс-служба "КиноПоиск HD"

Советник Бернард Маркс отчитывает Ленину, советует поскорее переспать с кем-то другим и дает ей таблетку, чтобы та забыла о своих печалях. Правда, Бернард и сам не без греха: он так вообще ни с кем не спит, отключается от Интры и предпочитает проводить время один. В качестве встряски они оба едут в развлекательный парк "Дикие земли", где обитают дикари-американцы, живущие по правилам старого мира, то есть с моногамией, культом потребления и без "Сомы". В этом парке живет и работает дикарь Джон (Олден Эренрайк из "Хан Соло: Звездные войны. Истории") вместе со своей матерью Линдой (Деми Мур). Да, Джона родили по старинке. Бернард и Ленина приезжают в парк в очень неудачное время: местные дикари решают избавиться от власти Нового Лондона и расстреливают туристов. Альфе и бете помогают сбежать Джон и Линда, и их забирают в новый мир.

Описание Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Пресс-служба "КиноПоиск HD"

Первые два эпизода сериала снял британский режиссер Оуэн Харрис, работавший на "Черном зеркале", и дух всемирно известной антологии витает над "Дивным новым миром" постоянно, особенно в стерильных эпизодах про Новый Лондон. Вообще, несмотря на то, что шоу называют американским, оно получилось очень британским по духу и прекрасно смотрелось бы в качестве отдельного эпизода все в том же "Черном зеркале", но до отдельного сериала он явно недотягивает. К сожалению или к счастью, любая динамика произведений об утопиях предсказуема: все системы рано или поздно дают сбой, и их крушение можно сделать увлекательным… Или не очень

Ленина и Бернард начинают медленно осознавать, что полигамия и наркозависимость — это не так уж весело, но эти душевные метания и постепенная трансформация настолько предсказуемы, что наблюдать за ними не особо интересно. Поэтому создатели сериала пытаются развлечь зрителя разнообразными увеселениями дивного нового мира, которые на поверку оказываются не такими уж разнообразными. Праздношатающиеся альфы в основном разбавляют досуг красочными массовыми оргиями под стильную музыку, коих в шоу предостаточно. Но оргиями на современном телевидении уже мало кого удивишь.

Описание Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Пресс-служба "КиноПоиск HD"

Более или менее шоу выходит из комы в "Диких землях", которые хоть и дикие, но предоставляют гораздо большее пространство для фантазий, правда, в то же время не выходят за рамки общепринятых представлений о постапокалиптическом Диком Западе. Вообще, художественные решения "Дивного нового мира" не особо блещут оригинальностью. Они выглядят калькой с сотни других идей, и этот момент узнавания и бесконечной репликации как в художественном, так и в сюжетном плане проходит красной линией через все четыре эпизода (именно столько пока доступно российскому зрителю). Единственный любопытный момент трансформации происходит у Деми Мур: из обычной пьянчужки, похожей на персонажа из игры Fall out, она неожиданно оказывается самой разумной и решительной в тот момент, когда все вокруг начинает рушиться. У ее экранного сына Олдена Эренрайка не такая завидная участь: большую часть времени он или кричит, или угрюмо молчит. Сложно предсказать судьбу его персонажа после четырех эпизодов, но что-то подсказывает, что дивный новый мир наскучит ему так же быстро, как и тем, кто за ним наблюдает.

Описание Кадр из сериала "Дивный новый мир" © Пресс-служба "КиноПоиск HD"