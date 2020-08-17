Переговоры о стратегической стабильности: США — с ядерным козырем в рукаве

В Вене начинается очередной раунд российско-американских переговоров о стратегической стабильности. Соединенные Штаты решили направить в австрийскую столицу для переговоров с Россией одну из самых серьезных делегаций за всю историю, заявил спецпредставитель США Маршалл Биллингсли. В нее вошли, по его словам, много старших чинов министерств обороны и энергетики, что показывает, насколько серьезно Вашингтон относится к этой теме. Биллингсли подчеркнул в своем Twitter, что ожидает от России такого же отношения.

Описание Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли © AP Photo/Ronald Zak

Переговоры, как известно, должны проходить по четырем проблемным темам: о судьбе Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), о "нестратегических" (тактических) ядерных вооружениях, о милитаризации космоса, транспарентности и верификации. Первый раунд встречи двух делегаций произошел в июне нынешнего года, где были созданы специальные комиссии по всем этим вопросам, теперь пришло время обсудить предложения, которые выработали в Москве и Вашингтоне, сблизить или утвердить позиции, чтобы продолжить консультации и, может быть, прийти к каким-либо взаимоустраивающим решениям. Уже есть даже первый результат прошлых встреч высокопоставленных экспертов — американская делегация отложила свое требование о привлечении к двусторонним переговорам о сокращении ядерных вооружений Китая. Видимо, потому что главе Белого дома Дональду Трампу накануне новых выборов президента США очень важно показать, что он тоже озабочен стратегической стабильностью, а ультимативное требование об участии в переговорах Пекина, который категорически отказывается от этого, может поставить крест на его надеждах. Правда, успеха новому раунду российско-американских переговоров в Вене в любом случае никто гарантировать не может. Одна из причин этому — заявление Пентагона о разработке и развертывании новых крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками. Случайно или нет, но это сообщение на сайте военного ведомства появилось аккурат накануне отлета американской высокопоставленной делегации в Вену на переговоры с российскими экспертами по стратегической стабильности. Для чего это было сделано? Чтобы оказать давление на партнеров по переговорам? Мол, у нас есть ядерные козыри в рукаве, и мы их готовы выложить на стол. Не исключено. Но такой вывод был бы слишком простым. Дело, как представляется, намного сложнее. Ракет много не бывает. По крайне мере для США Зачем ВМС США нужна новая крылатая ракета морского базирования, да еще и с ядерной боеголовкой? У них же есть многократно проверенное семейство подобных ракет под названием Tomahawk BGM-109 для подводных лодок и надводных кораблей, которые применялись во всех вооруженных конфликтах Соединенных Штатов, начиная с 1983 года, когда они были приняты на вооружение. В Ираке в 1991, 1995 и 1996 годах, в Югославии в 1999 году, а перед этим в Боснии и Герцеговине, в Афганистане в 2001-м, опять же в Ираке в 2003-м, в Ливии — в 2011-м, в Сирии в 2017-м и 2018-м…

Описание Пуск ракет Tomahawk с эсминца USS Porter © US Navy via ABACAPRESS.COM

Ракета великолепная. Летит невысоко над землей, огибая рельеф местности. Попадает точно в цель, ориентируясь с помощью спутниковой навигации. Трудна для обнаружения радиолокационными станциями. К тому же может нести как обычную, осколочно-фугасную или кассетную боеголовку, так и ядерную. Единственный серьезный недостаток — дозвуковая скорость. Поэтому, если у противника есть соответствующая современная система ее обнаружения — ЗРК С-300, ЗРПК "Панцирь-С1" или истребитель МиГ-31, — долететь до цели ей очень проблематично. Пример — атака на сирийскую авиабазу Шайрат 7 апреля 2017 года. Из 59 ракет, выпущенных американскими кораблями из Средиземного моря, до цели долетел только десяток. Почему — вопрос открытый, но надо учесть, что на территории арабской республики находились и находятся российские системы ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Хотя справедливости ради надо заметить, что никто из наших официальных лиц эти факты не комментировал. Можно предположить, что провал американского удара по авиабазе Шайрат, как потом и по военным объектам в окрестностях Дамаска, подтолкнул американских адмиралов к желанию получить новую ракету вместо уже устаревшего "Томагавка". Более быструю и малозаметную. К тому же с ядерной боеголовкой. Но это не единственная причина, зачем Пентагону нужна новая крылатая ракета.

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Впрочем, вопрос "зачем?" звучит риторически. Ответ на него обозначен в том же сообщении Пентагона, где говорится о намерении создать и развернуть новую ракету. Он стандартный — "для сдерживания России". Хотя давным-давно понятно, что никакими ракетами, ни стратегическими, ни крылатыми, с обычными боеголовками или с ядерными, Россию напугать нельзя. Во-первых, она ни на кого нападать не собирается. Во-вторых, у нее достаточно обширный и эффективный арсенал, чтобы ответить на любую агрессию так, чтобы безумцу мало не показалось. Но зато этим устрашающим штампом "для сдерживания России" легко прикрыть пентагоновские аппетиты для выколачивания денег из Конгресса для новых военных разработок. А заодно, выбив необходимую сумму "зеленых", получить в руки оружие, которым можно угрожать если не Москве, которая на эти угрозы не поведется, то, например, Каракасу, Тегерану, Пхеньяну и другим столицам государств, которые не склоняют голову перед Вашингтоном, проводят самостоятельную, суверенную и независимую внутреннюю и внешнюю политику, не оглядываясь на США. Именно для их устрашения и требуются новые крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Но, опять же, не только поэтому. "Трайденты" слишком дороги Знающие люди могут возразить — у США на атомных подводных лодках класса "Огайо" есть стратегические ракеты морского базирования "Трайдент II" (UGM-133A Trident II (D5)), которые они могут оснащать ядерными боеголовками малой мощности. И эти ракеты вполне подходят как "для сдерживания России", так и для угроз непокорным и не зависящим от Вашингтона государствам. Зачем нужны еще и новые крылатые ракеты?

Описание Пуск ракеты Trident II с подводной лодки USS Nebraska © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge/Handout via REUTERS

Все так, но и не совсем так. Начнем с того, что стоимость ракеты "Трайдент II" равна почти $50 млн. И это без стоимости ее боеголовок. По договору СНВ-III, на них сейчас может быть до четырех боевых блоков, хотя есть возможность разместить и четырнадцать. Каждый пуск такой ракеты бьет по карману. Даже такой богатой страны, как США. А потом, о пуске "Трайдента", в первую очередь испытательном, Вашингтон, согласно тому же договору, должен заранее предупреждать Москву, чтобы там не приняли его за боевой. Ну а боевой пуск, на какую страну он бы ни приходился, — это начало третьей мировой войны. Что, понятно, никому не нужно. В том числе и США.

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Получается, что атомные подводные субмарины "Огайо", а их у США — 14, со стратегическими ракетами "Трайдент II" (их на каждой лодке 24) — вещь хорошая и очень внушительная. Но… реальная польза от них только военно-политическая и геостратегическая. Воевать "Трайдентами" не приходится. А Соединенным Штатам, которые на протяжении всей своей истории, особенно в последние тридцать лет, вели агрессивные войны, нужно оружие поле боя. Мощное, устрашающее и не слишком разрушительное. Чтобы врага наказать и его экономику не слишком порушить. Иначе нападать-то на него, если не помогает мощное гибридное давление, включающее санкции и блокаду, незачем. Если потом не получиться поживиться нефтью или еще чем-то. А вот "Томагавки", которые стоят всего полтора миллиона долларов, подходят для ведения войны в самый раз — что не раз уже было доказано. Тем более если на их базе создать новую ракету, сверхзвуковую, малозаметную и еще и с ядерной боеголовкой малой мощности. Например, 5–10 килотонн. Это в два-три раза меньше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. К тому же такие ракеты можно поместить в пусковые стаканы тех же АПЛ класса "Огайо". У "Трайдента" диаметр — 2,11 м, длина — 13,42 м. У "Томагавка" диаметр — 531 мм, а длина — 6,25 м. Получается, что вместо одного "Трайдента" в шахту, естественно, что при небольшой и сравнительно дешевой модернизации, можно поместить четыре ракеты типа "Томагавк". А всего на лодке иметь 96 крылатых ракет. Каждая из которых будет дешевле основного оружия почти в 35 раз. А главное — ее при необходимости можно применить (ядерная доктрина США это позволяет делать), а не возить на боевой службе "Огайо" практически нереализуемый ракетно-ядерный запас. И привычная ложь Пентагона Вдумчивый читатель наверняка подумает, что автор слишком уж нафантазировал. И его расчеты не имеют под собой никакой почвы. Отнюдь. В американских аналитических журналах не раз высказывалась мысль о необходимости перестроить часть АПЛ "Огайо" под применение крылатых ракет. И такая работа, как свидетельствуют выступления высокопоставленных военных Соединенных Штатов и политиков, уже ведется. Сообщение Пентагона, опубликованное накануне встречи российской и американской делегаций на переговорах о стратегической стабильности в Вене, о разработке и развертывании новых крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками, опять же подтверждает мои предположения. Так что здесь никакой фантастики. Тем более что в Вашингтоне не раз и не два подводят под свои новые разработки политико-теоретическую и информационную базу. В Пентагоне, к примеру, оправдывая свое решение о создании и развертывании морских крылатых ракет с ядерной боеголовкой, утверждают, что "Россия продолжает всеобъемлющую программу по модернизации и расширению театра военных действий для маломощных и тактических ядерных вооружений. Более беспокоит то, что российская доктрина предусматривает использование этих ядерных возможностей в ходе конфликта". Что, конечно же, переворачивает стремление нашей страны обеспечить свою обороноспособность с ног на голову.

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