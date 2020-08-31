Почему Швеция приводит в боевую готовность свой "непотопляемый авианосец"

"Российская угроза" уже давно стала в Швеции сродни тени отца Гамлета, периодически появляющейся в переходах и на стенах замка Эльсинор и наводящей ужас на всех, кому она явилась. Сейчас призрак предстал в образе российских военно-морских учений "Океанский щит — 2020" и тех, что с 24 по 28 августа проходили под Калининградом.

Описание Вооруженные силы Швеции на острове Готланд, 25 августа 2020 года © EPA-EFE/JOEL THUNGREN

До этого в Балтийском море состоялись учения НАТО Baltops, в которых участвовала и Швеция. Вся эта "возросшая активность" заставляет шведских политиков и военных говорить об "обострении общей обстановки на Балтике и необходимости адекватного ответа". Первый такой ответ прозвучал на минувшей неделе на острове Готланд, когда подразделения расквартированного на нем полка Р18 выдвинулись из района дислокации и рассредоточились по стратегически важному с точки зрения контроля над Балтикой острову. Как сообщили шведские СМИ, демонстрация боеготовности — усиление морского наблюдения с моря и с воздуха, а также расширение военного присутствия на Готланде — стала ответом страны на общее повышение активности в Балтийском море, причем не только российских сил, но и сил НАТО, с тем чтобы подать сигнал обеим сторонам о решимости Швеции защищать свои суверенитет и целостность. "Это оперативные действия, которые охватывают флот, авиацию, армию и имеют целью обозначить защиту суверенитета и целостности Швеции. С учетом внешней обстановки и происходящего вблизи наших границ такая активность вооруженных сил представляется разумной", — прокомментировал действия шведских военных министр обороны страны Петер Хультквист. Танки на острове

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Обычно шведское Минобороны предоставляет довольно скупую информацию о том, что ему известно о российских маневрах, как шведская сторона собралась за ними наблюдать и какой в случае чего дать ответ, но в этот раз оно избрало иную тактику. В понедельник, 24 августа, на сайте ведомства появилось сообщение об "операции по обеспечению боеготовности в юго-восточном и центральном районах Балтийского моря". Эта новость была мгновенно подхвачена местными СМИ, хотя речь шла о тех же частях, что с 24 по 27 августа должны были участвовать в морских учениях, о которых до этого было уже объявлено. Только сейчас эти части получили подкрепление, специально присланное на остров. Опубликованные снимки танков в порту Висбю производили впечатление, в то время как газета "Дагенс нюхетер" сообщала о проходе к востоку от Готланда больших российских десантных кораблей. Военное руководство в лице начальника оперативного отдела ВС Швеции вице-адмирала Яна Тёрнквиста заявило, что, с одной стороны, демонстрация боеготовности на Готланде является ответом на "военную активность (в Балтийском море), не наблюдавшуюся со времен холодной войны", а с другой, заверил, что оснований для волнений нет и что все делается лишь для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Правда, некоторые эксперты отмечали, что демонстрация активности в ответ на обострение ситуации в Балтийском регионе вызвана еще и желанием не допустить повторения "Русской пасхи" 2013 года, когда шведские военные "проспали" имитацию российскими бомбардировщиками ночной атаки на шведские цели, а в воздух вместо них подняли авиацию силы НАТО.

Описание Шведские военнослужащие патрулируют территорию на острове Готланд, 25 августа 2020 года © EPA-EFE/BEZHAV MAHMOUD

По словам министра обороны Петера Хультквиста, речь идет о том, чтобы показать готовность Швеции к защите суверенитета и целостности. Жители страны по большей части с пониманием относятся к отправке сигнала всему миру и своему соседу в частности. В комментариях читателей к информации о последней демонстрации боеготовности в газете "Дагенс нюхетер" достаточно обыденными являются утверждения типа "Русские хотят вторгнуться в Швецию еще со времен Густава Васы!" (Густав Васа (1496–1560) — шведский король-освободитель — прим. ТАСС). При этом мгновенным нападкам подвергаются мнения вроде "думаю, что эти претенциозные заявления об отправке сигналов совершенно бессмысленны", "чистой воды идиотизм снова играть на страхе перед русскими" или же даже: "Мне больше 50 лет, и я всю свою жизнь слышал фантазии о том, что Россия/Советский Союз готовятся вторгнуться в Швецию. У моего дедушки был такой же опыт, а он жил в 1917 году. Что случилось с этими страхами за 100 лет? Ничего..." "Очень полезно" для США На Готланде армия присутствует с 1811 года. В 1963 году для этого был сформирован специальный полк, а 1990-е годы численность военных на острове составляла уже 25 тыс. человек. По решению парламента в мае 2005 года готландский полк был расформирован, однако в 2017 году снова было решено его восстановить, так как остров вновь оказался в числе стратегически важных районов. Как отметил министр обороны, создание нового полка происходило "на фоне ухудшения безопасности в регионе". В 2016 году шведское правительство приняло решение о восстановлении на Готланде береговой системы противокорабельной обороны времен холодной войны, упраздненной в 2000 году, — с использованием наземных пусковых установок Kustrobotbatteri 90. "Это решение — вопрос внутренней политики, а также вклад Швеции в международную безопасность на Балтике. Если объединить эти системы на Готланде, то можно будет контролировать довольно большую часть акватории центральной Балтики", — пояснил тогда аналитик Агентства оборонных исследований Майк Виннерстиг.

Описание Вооруженные силы Швеции у острова Готланд, 25 августа 2020 года © EPA-EFE/ANTONIA SEHLSTEDT

В июне 2016 года Швеция и США подписали соглашение, предусматривающее "сотрудничество в области кибернетической, воздушной и подводной обороны, расширение сотрудничества в многонациональных операциях, а также углубление диалога по вопросам безопасности в Северной Европе", а уже в сентябре американские военные прибыли на Готланд для участия в учениях Aurora, на которых отрабатывались действия в условиях усиливающегося конфликта в регионе. "Готланд — это как непотопляемый авианосец в центре Балтийского моря. То, что капитан этого корабля — наш хороший друг Швеция, для нас очень полезно. Для меня как солдата это подчеркивает важность контроля над территорией и ее удержания, чтобы мы могли влиять на ситуацию в воздухе и на море", — прокомментировал американский генерал Дэвид Перкинс. Желание нарастить военный бюджет Однако у последней демонстрации боеготовности на Готланде есть еще одна, куда более прозаичная причина, а именно увеличение военного бюджета на 2021–2025 годы, вокруг проекта которого правительство и оппозиция давно уже ведут "позиционные бои". Правые партии добиваются увеличения предложенных правительством военных ассигнований на 50 млрд крон ($5,34 млрд), и какое-то решение по этому вопросу должно быть принято этой осенью.

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