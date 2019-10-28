Что делать, чтобы отпуск вас не разорил?

Исследования показали, что больше всего российские туристы любят ездить в Италию и Таиланд, а еще они предпочитают поездки с большим количеством экскурсий. При этом почти у половины тех, кто путешествует, подготовка к поездке зависит от направления (например, в далекие курортные страны чаще выбирают пакетные туры, а в страны поближе туристы покупают билеты самостоятельно).

В этом выпуске подкаста "По карману" разбираемся, как подготовиться к путешествию, чтобы не потратить больше, чем нужно.