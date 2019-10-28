Исследования показали, что больше всего российские туристы любят ездить в Италию и Таиланд, а еще они предпочитают поездки с большим количеством экскурсий. При этом почти у половины тех, кто путешествует, подготовка к поездке зависит от направления (например, в далекие курортные страны чаще выбирают пакетные туры, а в страны поближе туристы покупают билеты самостоятельно).
В этом выпуске подкаста "По карману" разбираемся, как подготовиться к путешествию, чтобы не потратить больше, чем нужно.
Подкаст "По карману". Выпуск 19: Что делать, чтобы отпуск вас не разорил?
- Как сэкономить при подготовке к отпуску? Первое и главное правило - готовиться заранее, ведь чем раньше, тем дешевле. Это касается и билетов, и бронирования жилья.
- Что удобнее - самостоятельно планировать путешествие или покупать через туроператора? Разница - в удобствах и, конечно, времени. А еще покупка через туроператора имеет важный психологический плюс: многим туристам важно, чтобы в случае неудачной поездки был кто-то, кого можно обвинить и потребовать решения проблемы.
- Как дешевле - бронировать все самому или обращаться в турфирму? Зависит от направления. Самостоятельная поездка, например, в США или страны Европы, обходится дешевле, а на курортные направления (Тайланд, Турция, Греция) выгоднее покупать туры.
- А еще в этом выпуске рассказываем, чем придется пожертвовать в любом отпуске, как сэкономить на связи и что делать с документами.
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