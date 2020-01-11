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Политический кризис в Абхазии

Протестующие третий день удерживают администрацию президента Абхазии, требуя его отставки

Акция протеста проходит спокойно, без столкновений с полицией

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Протест в Сухуме, участники которого требуют отставки президента Абхазии, продолжается третий день. Участники акции в субботу продолжают удерживать здание администрации президента и требуют его отставки, передает корреспондент ТАСС.

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Перед правительственным зданием людей практически нет, основная масса протестующих, остававшихся на ночь, находится внутри. Агрессии участники акции не проявляют, общаются доброжелательно. На площади и в здании также находятся сотрудники милиции и госохраны.

"Все демократично, без кровопролития и столкновений. Основная наша задача - добиться отставки президента с целью наведения порядка в стране. Он должен уйти в отставку. Народ ему высказал недоверие этой системой, придя сюда", - сказал агентству представитель штаба протестующих. По его словам, на утро субботы в здании и на площади около 600 участников акции.

Сейчас в центре Сухума плюс три градуса выше нуля, переменная облачность. Дождя и ветра нет.

Ранее один из организаторов митинга Ахра Авидзба сообщал, что протестующие готовятся покинуть здание администрации президента Абхазии в субботу после того, как будут проведены переговоры оппозиции и сторонников главы республики.

Ситуация в Абхазии

В Сухуме 9 января протестующие у администрации президента, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент страны на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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