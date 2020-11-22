Слуцкий: страны НАТО - члены ДОН не должны передавать США данные после полетов над РФ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Участники Договора по открытому небу (ДОН) из числа стран НАТО должны юридически гарантировать, что информация, собранная ими в ходе наблюдательных полетов, не будет передана США. Об этом журналистам в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Выход США из ДОН Слуцкий назвал "расчетливой игрой в одни ворота". "Вашингтон вероломно разрывает договоренности, прикрываясь лживыми обвинениями в нарушении ДОН со стороны России, но, вместе с тем, остальные страны - участницы договора, входящие в блок НАТО, заявляют о сохранении приверженности ему и намерены так же как и раньше осуществлять наблюдательные полеты над нашей территорией", - указал депутат.

Глава комитета выразил сомнения, что слова и обещания этих государств выполнять все пункты ДОН не будут "расходиться с делами". При этом, заметил он, "США как раз требуют от союзников пойти на подписание документов о передаче подобной информации, а также об отказе российским миссиям открытого неба совершать свои полеты над американскими военными объектами в Европе".

"Естественно, для России такая ситуация неприемлема. И нам остается действовать исходя из собственных интересов безопасности. Другие государства - участники ДОН, одновременно являющиеся членами североатлантического альянса, должны в юридически закрепленной форме четко гарантировать Москве непередачу Вашингтону данных, полученных по результатам наблюдательных полетов над Россией. При анализе и на основании этого, считаю, должны определяться наши дальнейшие шаги относительно Договора по открытому небу. Надо понимать, что ДОН нужен России в той же равной степени, что и остальным партнерам", - заключил Слуцкий.