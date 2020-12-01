Лавров назвал особо ценным вклад Назарбаева в развитие отношений с Россией

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с РФ.

"Особенно ценен вклад первого президента в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией. Именно им инициирована разработка Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года, предусматривающего, кстати, согласованную внешнюю политику. Мы совместно работаем над обеспечением региональной безопасности, вносим вклад в поддержание стабильности в Евразии в целом", - сказал он в интервью международному информационному агентству Казинформ.

Лавров отметил, что Назарбаев стал одним из архитекторов экономического сближения государств на постсоветском пространстве. Венцом, как известно, стал запуск с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза, добавил он.

"При этом Нурсултан Абишевич не останавливается на достигнутом. В качестве почетного председателя ЕАЭС он продолжает кропотливо трудиться над совершенствованием механизмов евразийской интеграции, ее сопряжением с другими интеграционными начинаниями", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что история современного Казахстана неразрывно связана с именем Назарбаева. По мнению главы МИД РФ, залог достижений первого президента Казахстана заключается в его "генетической" нацеленности на созидание. "Используя богатый политический опыт, мудрую прозорливость, он сплотил граждан Казахстана, предложив им объединительную, устремленную в будущее повестку. Ему удалось добиться впечатляющих успехов в строительстве эффективных институтов власти, сохранить внутриполитическую стабильность, укрепить межнациональное и межконфессиональное согласие, обеспечить рост благосостояния и качества жизни людей", - сказал министр.

Он отметил, что ряд миролюбивых, а также ориентированных на защиту окружающей среды инициатив Назарбаева снискали Казахстану высокий авторитет на международной арене. "Пользуясь случаем, хотел бы пожелать Нурсултану Абишевичу здоровья, благополучия, долгих лет активной деятельности", - заключил Лавров.

Евразийская интеграция

Наращивание сотрудничества в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также усилия по формированию Большого Евразийского партнерства станут залогом стабильности в регионе, Россия и Казахстан придерживаются общих принципов и целей в развитии этих процессов, заявил Лавров.

По его словам, Казахстан стал "одним из локомотивов интеграционных процессов в Евразии" с тех пор, как Назарбаев в 1994 году озвучил идею по созданию Евразийского экономического союза. "Убеждены, что наращивание такого сотрудничества на принципах равноправия, взаимного уважения и учета национальных интересов будет способствовать обеспечению стабильности, укреплению взаимосвязанности и стимулированию устойчивого экономического роста. А это как раз то, в чем остро нуждаются и Россия, и Казахстан, и другие наши партнеры по региону", - отметил глава МИД РФ.

Так, Лавров указал на активное взаимодействие Москвы и Нур-Султана в ЕАЭС для обеспечения на пространстве союза четырех свобод: беспрепятственного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Он пояснил, что в настоящее время на повестке организации стоит "принятие и последующая реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", а в рамках этого проекта запланированы более 300 мероприятий по различным областям сотрудничества. "В этой связи рассчитываем на казахстанских друзей, к которым в следующем году перейдет председательство в органах ЕАЭС", - сказал министр.

"У России и Казахстана, как и у других союзников, общие интересы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - обеспечить мир и стабильность на всем ее пространстве", - подчеркнул Лавров и заявил, что Москва и Нур-Султан нацелены на расширение круга партнеров этого объединения. Он также выразил благодарность казахстанской стороне за инициативы по формированию и развитию Коллективных сил ОДКБ, системы реагирования на кризисные ситуации и подтвердил готовность продолжать работу по наращиванию миротворческого потенциала организации. "Россия председательствует в ОДКБ в текущем году. Мы ощущаем всестороннюю поддержку Казахстаном российских приоритетов, как это подразумевает союзнический характер наших отношений", - добавил глава российского дипведомства.

Как отметил министр, Россия и Казахстан также энергично занимаются развитием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), уделяя внимание вопросам безопасности, экономической кооперации и гуманитарных связей. "Уверен, что принятые на ноябрьском саммите организации план действий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития до 2025 года, Концепция сотрудничества государств-членов по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, Комплексный план совместных мер государств-членов по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона, а также запуск форума глав регионов откроют дополнительные возможности для углубления нашего дружеского партнерства", - указал Лавров.

Кроме этого, он назвал одним из важнейших направлений совместной деятельности двух стран общие усилия по построению "в Большой Евразии единого, широкого и открытого пространства безопасности и взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества". "Сегодня все большее число наших партнеров поддерживает инициативу президента [России] Владимира Владимировича Путина по формированию Большого Евразийского партнерства с участием членов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных стран и многосторонних объединений", - заключил министр.