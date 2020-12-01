"Патриоты России" и "Родина" поддержали запрет вида на жительство для госслужащих

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Партии "Патриоты России" и "Родина" во вторник выступили в поддержку внесенного президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта об уточнении запрета для военнослужащих, государственных и муниципальных служащих на гражданство или вид на жительство (ВНЖ) других стран, также обязывающего чиновников сообщать о появлении у них иностранного гражданства или ВНЖ.

"Партия "Патриоты России" поддерживает внесенный президентом РФ законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство. Это одно из положений нашей партийной программы. Человеку, который собирается защищать национальные и народные интересы, второе гражданство не нужно", - говорится в заявлении зампредседателя партии "Патриоты России" Надежды Корнеевой.

По ее словам, партия также предлагает "распространить этот закон на топ-менеджеров банков и корпораций, где есть государственное участие". "Государственные и народные интересы для этих людей должны быть на первом месте. Честным людям запасные аэродромы не нужны", - подчеркнула она.

В поддержку президентского законопроекта также выступила "Родина". "Этот закон должен заставить работать другие нормы и стать первым настоящим этапом необходимого процесса национализации элит", - говорится в заявлении партии. В "Родине" также считают, что действие документа нужно распространить на руководителей госкорпораций, банков с высокой долей государственного участия, государственных финансовых фондов. "Все руководящие должности такого уровня должны быть защищены от попадания на них людей с двойным гражданством, двойным дном, двойной моралью и двойными стандартами", - сказано в заявлении.

В свою очередь партия "Гражданская платформа" назвала предложенные меры стратегическими. "Эта стратегическая мера направлена на защиту национальной безопасности России, партия "Гражданская платформа" выступала и выступает за ее поддержку", - говорится в комментарии партии.

О законопроекте

Всего глава государства предложил внести изменения в 24 федеральных закона. Уточняются положения об ограничениях для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием гражданства иностранного государства либо ВНЖ. "Кроме того, предусматривается обязанность таких лиц уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства либо получении вида на жительство за рубежом. В отношении работников дипломатической службы запрет на иностранное гражданство или вид на жительство распространяется также и на супругу или супруга работника", - пояснил журналистам во вторник глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ограничения, связанные с наличием иностранного паспорта или ВНЖ, предусмотрены и для военнослужащих. Также запрещается лицам с иностранным гражданством или ВНЖ замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.