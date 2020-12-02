Слуцкий назвал "проталкиванием двойных стандартов" бойкот Киевом встречи в СБ ООН

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "проталкиванием двойных стандартов" бойкотирование Киевом встречи в Совете Безопасности ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

"Киев проталкивает в ООН двойные стандарты на фоне откровенного саботажа минских соглашений и Парижских договоренностей. Громкие заявления о бойкоте встречи в Совбезе по "формуле Арриа" с представителями республик Донбасса достаточно резко контрастируют с аплодисментами украинской делегации при проведении в сентябре в СБ ООН переговоров в аналогичном формате со Светланой Тихановской, которую Украина поддерживает по указке своих западных кураторов. Хотя полномочий у Тихановской выступать в ООН едва ли было больше, чем у полпреда ЛНР в контактной группе или главы МИД ДНР", - заявил Слуцкий журналистам в среду.

"Киев последовательно отказывается от диалога, поддерживая тем самым активную фазу конфликта в Донбассе. Сегодняшние заявления Кулебы и делегации в контактной группе - это попытка закрыть рот, не допустить, чтобы в ООН прозвучала правда о зверствах современных украинских националистов", - отметил Слуцкий.

По его словам, это линия "на проведение жесткой цензуры". При этом, как отмечает Слуцкий, украинская сторона говорит о проведении встречи в "нормандском формате" как о "единственной возможности для урегулирования в Донбассе". "Однако, как мы помним, условием для этого является выполнение Парижских договоренностей от 9 декабря 2019 года, большинство из которых остаются нереализованными украинской стороной. Громкие заявления и хлопанье дверью - это еще и, вероятно, способ закамуфлировать игнорирование собственных обязательств", - подчеркнул Слуцкий.

Слуцкий выразил надежду, что встреча в Совете Безопасности ООН по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР "пройдет в конструктивном ключе и позволит прояснить дополнительные важные аспекты для внутриукраинского урегулирования".

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет бойкотировать запланированную на среду встречу в Совете Безопасности ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.