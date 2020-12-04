Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии и других стран СНГ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Политическая борьба в Молдавии является внутренним делом этой страны, Россия не вмешивается в эти события. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все, что происходит в Молдове, - это внутреннее дело этой республики", - подчеркнул представитель Кремля.

"Да, действующий президент [Игорь] Додон, пока он еще действующий президент, он действительно проиграл Майе Санду выборы, но он, конечно, не прекращает политическую борьбу", - отметил Песков. "Но вместе с тем все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, - это исключительно внутреннее дело Молдовы. Мы - как и в других странах СНГ - никоим образом не вмешиваемся и не хотим вмешиваться в эти дела", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в четверг сторонники Партии действия и солидарности Молдавии, которую возглавляет избранный президент Майя Санду, провели акцию протеста у парламента против инициатив Партии социалистов Республики Молдова, которая поддерживает действующего президента страны Игоря Додона. Также Санду анонсировала на 6 декабря массовую акцию протеста на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента.

Срок полномочий Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.