Слуцкий: включение Кадырова и клуба "Ахмат" в список Магнитского не имеет оснований

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Включение главы Чечни Рамзана Кадырова и ряда связанных с ним физических и юридических лиц в санкционные списки Магнитского - показательная акция, не имеющая под собой реальных оснований. Об этом журналистам в четверг заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Включение главы Чечни, бойцовского и футбольного клубов "Ахмат" в санкционные списки Магнитского - показательная, громкая акция со стороны администрации США, не имеющая под собой никаких реальных оснований. Обвинения в коррупции или нарушении прав человека абсолютно голословны, а в случае с футболом - просто смешны", - сказал он.

Слуцкий констатировал, что "адресные и экономические санкции не работают в отношении России". "Этот факт признан здравомыслящими политиками, в том числе и в США. Однако для некоторых в Вашингтоне они остаются способом оправдания своего пребывания у власти", - резюмировал депутат.

Власти США расширили список санкций в рамках глобального акта Магнитского, сообщается в четверг на сайте американского Минфина. Как отмечается в сообщении, Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил ряд рестрикций, добавлен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского. Как утверждают американские власти, ограничительные меры вводятся в связи с причастностью "к серьезным нарушениям прав человека".

Санкции также вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный чемпионат "Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат". В числе попавших под санкции также первый заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев.