Песков: Путин убежден, что нельзя преследовать за передачу общедоступных сведений

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что нельзя привлекать к уголовной ответственности за распространение данных из открытых источников. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, отвечая на просьбу подробнее прокомментировать заявление Путина на эту тему на заседании Совета по правам человека в четверг.

"Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент, это его точка зрения - убежденная точка зрения - и он о ней сказал", - отметил представитель Кремля.

В четверг на встрече Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналистка Екатерина Винокурова говорила о том, что понятие госизмены и соответствующую уголовную статью необходимо дорабатывать, потому что сейчас под ее действия подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках. Отвечая ей, президент подчеркнул, что госизмена - это тяжкое преступление, которое является предательством своего народа, а предатели должны нести суровое наказание. При этом Путин назвал полной чушью и трагикомедией попытки обвинить в госизмене за передачу за границу общедоступных сведений.

Пескову был задан вопрос, на чье мнение по данной теме следует ориентироваться, поскольку правоприменительная практика говорит о том, что встречаются случаи преследования за распространение данных из открытых источников. "Человек лишается свободы по решению суда, ФСБ никого не сажает и ФСБ не может признать кого-то виновным. Обвиняет прокуратура, ФСБ может расследовать и выполнять свои функции конституционные", - отметил представитель Кремля. Он констатировал, что были случаи преследования за распространение сведений из открытых источников, но "их меньше, чем пальцев на руке - один-два случая". "Президент высказал свое мнение", - повторил пресс-секретарь.

Представителя Кремля журналисты также попросили прокомментировать высказывание Путина, касающееся журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Президент на встрече с СПЧ говорил о том, что Сафронову инкриминируется совершение преступления во время работы в Роскосмосе. При этом Роскосмос говорил, что обвинения Сафронову могут быть связаны с его прежней работой в СМИ, а не в госкорпорации. "Нет, президента не дезинформировали", - подчеркнул Песков. "Расследование ведет не Роскосмос, а расследование случаев по госизмене ведет Федеральная служба безопасности", - пояснил он.

"Это не приоритетный вопрос в ежедневной работе президента - он просто не может контролировать или не может быть информирован о деталях каждого следствия или каждого судебного дела. Также дело Сафронова не является главным делом в повестке дня президента, это абсолютно очевидно", - указал представитель Кремля. Он подтвердил, что "президенту докладывали об этом деле, президенту докладывалось, что, разумеется, следствие не может касаться только одного года жизни человека, когда он обвиняется в госизмене".

Песков не исключил, что тема дела Сафронова вновь будет поднята на Большой пресс-конференции Путина 17 декабря. Представитель Кремля заметил, что представители СМИ "вольны задавать президенту любые вопросы во время пресс-конференции". По словам Пескова, "вполне можно ожидать", что перед пресс-конференцией Путину будет предоставлена информация по делу Сафронова".