В России отмечают День конституции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Конституция РФ - основной закон, по которому живут российское государство и общество, - отмечает 27-летие. Этот день рождения по праву может считаться для нее особенным - в уходящем году в российскую конституцию был внесен целый блок комплексных поправок, актуализировавших документ в соответствии с требованиями времени, закрепивших новые ориентиры общественного развития.
Путь более чем в четверть века
Конституция была принята 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Более четверти века основной закон практически не подвергался изменениям, за эти годы в него были внесены точечные корректировки, в том числе менялись перечень и названия субъектов РФ, пролонгировался срок полномочий президента и Госдумы, была введена категория так называемых президентских сенаторов, объединены Верховный и Высший арбитражный суды.
В январе 2020 года, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям. По его мнению, конституция является "живым инструментом", который "должен соответствовать уровню развития общества".
Поправки обсуждались и готовились специально созданной рабочей группой, которая проанализировала сотни предложений. В группу входили не только юристы-конституционалисты, но и представители самых широких общественных слоев. В марте по сути новая редакция конституции была принята Федеральным собранием и одобрена законодательными собраниями всех субъектов РФ, после чего была вынесена на общероссийское голосование, которое прошло 1 июля. На нем почти 78% проголосовавших россиян поддержали новую редакцию основного закона, после чего документ был подписан президентом и вступил в силу.
Конституционные изменения и оценка граждан
В конституцию было внесено в общей сложности 206 изменений. Они в том числе закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют роль и статус Госсовета, а также предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.
При этом неизменными остались преамбула конституции и три ее основополагающие главы - "Основы конституционного строя", "Права и свободы человека и гражданина" и "Конституционные поправки и пересмотр конституции".
"В обновленном тексте мы сделали акцент на суверенитете, на социальных гарантиях и на системе сдержек и противовесов. Но у нас не перестает быть главной вторая глава, которая посвящена основным правам и свободам человека и гражданина, сама вторая глава и остальные работают в системе", - обратил внимание сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в конституцию, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он отметил в беседе с ТАСС, что "конституция 1993 года, в отличие от прежних конституций, непосредственно действующая, если бы не было законов, которые принимались в [ее] развитие, то она все равно бы работала".
Среди самых популярных у граждан РФ новелл основного закона те, что связаны с социальной сферой и разными аспектами общественной жизни. Это нормы о защите природы и сохранении уникального природного многообразия, о детях как приоритете государственной политики, об обязательной поддержке научно-технологического развития, гарантиях адресной социальной поддержки, обязательной ежегодной индексации пенсий. Кроме того, по данным руководителя практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаила Мамонова, в десятку наиболее популярных на начало декабря поправок "также вошли закрепление статуса русского языка как государствообразующего, развитие системы экологического образования, признание культуры как уникального наследия, а также поправка, которая закрепляет доступность и качество медицинского обслуживания".
По мнению сопредседателя рабочей группы, главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, проведенная конституционная реформа "отражает ожидания людей относительно будущего России". В этом контексте он обратил внимание на "социальный блок поправок, который стал важным шагом на пути к реализации принципа социального государства".
Сенатор также отметил конституционные поправки, изменившие "регулирование вопросов взаимодействия высших органов государственной власти, расширившие полномочия Федерального собрания и одновременно сохранившие сильный институт президента". "В рамках конституционной реформы был переосмыслен порядок формирования правительства, усилены институты представительной демократии и парламентаризма. Что не менее важно, были предприняты решительные шаги по укреплению государственного суверенитета и федеративных отношений", - заявил он ТАСС.
Основа развития государства
Конституционный процесс не остановился на моменте вступления новой редакции основного закона в силу, в настоящее время идет принятие правовых актов в развитие конституции. Всего же, по информации Крашенинникова, президентом подписаны уже 17 законов, разработанных и принятых парламентом в связи с внесением в конституцию поправок. В общей сложности изменения должны были быть внесены более чем в 150 федеральных и федеральных конституционных законов.
В перспективе начнется работа по изменению регионального законодательства, в том числе конституций и уставов субъектов РФ. По оценке ВЦИОМ, 74% россиян заявляют, что "в той или иной степени видят изменение законодательства в контексте принятия поправок в конституцию".
В целом, по мнению Крашенинникова, работа над конституционными изменениями дала своего рода импульс правовой науке, "всплеск научных исследований" в этой области. "То, что мы обращаем на нее [эту тему] внимание, то, что сейчас был такой интерес, это хорошо, нам надо знать свои права", - констатировал он.
"Конституция РФ в редакции конституционных поправок является уникальным документом. Одновременный учет общественного запроса и выбор наиболее оптимальных в конкретных социальных условиях конституционных формул, высокий уровень поддержки и легитимности, закрепление фундаментальных конституционных ценностей исторического и перспективного характера - вот основные характерные черты обновленной Конституции России", - считает Клишас. "Безусловно, внесенные в конституцию поправки станут основой политико-правового развития нашего государства на многие годы вперед", - уверен парламентарий.