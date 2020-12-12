Матвиенко уверена, что обновленная конституция будет работать для многих поколений россиян

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что обновленная после общероссийского голосования в 2020 году конституция будет в текущей редакции полноценно работать не для одного поколения россиян. Об этом в День конституции спикер Совфеда написала в блоге на сайте верхней палаты парламента.

"Принятые в этом году россиянами на общенародном голосовании поправки в конституцию настолько качественны, актуальны и объемны, что, уверена, еще многие годы будут соответствовать задачам движения России вперед, а, значит, не потребуется вносить новые дополнения или изменения. Думаю, есть все основания говорить, что в таком виде основной закон будет полноценно работать не для одного поколения россиян", - заявила Матвиенко.

По словам спикера палаты, итоги голосования по поправкам в конституцию позволяют сделать вывод о высокой степени консолидации российского общества, доверия между ним и государством. "По всем коренным вопросам настоящего и будущего страны власти и граждане слушают и слышат друг друга", - считает Матвиенко.

Как подчеркнула спикер, поправки призваны придать новый импульс дальнейшему развитию России "как демократическому, правовому, социальному государству, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека и его благополучие", а также ответить на любые вызовы, которые возникают перед Россией в 21 веке.

15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. После принятия парламентом и одобрения региональными заксобраниями поправки в основной закон были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", 4 июля изменения вступили в силу.