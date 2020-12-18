Путин сам изучил основную часть вопросов граждан к пресс-конференции

"Большую часть этого массива [обращений граждан] Путин сам просмотрел, - сказал представитель Кремля. - Некоторые обращения он оттуда "выдернул" и обращался к ним во время пресс-конференции".

Отвечая на вопрос, какие темы Путин хотел обсудить на пресс-конференции, однако журналисты обошли их стороной, Песков назвал проблему газификации. По его словам, Путин ждал вопроса на эту тему, не дождался и тогда "взял быка за рога" и сам начал говорить об этом.

Пресс-секретарь отметил, что прошедшая в этом году в виртуальном формате пресс-конференция хотя и имела "определенный визуальный дискомфорт" для журналистов, однако это никак не сказалось на содержании мероприятия. "Главное - содержание, а не форма, и это содержание было на великолепном уровне", - сказал Песков, оценивая прошедшую в четверг ежегодную пресс-конференцию Путина.

Говоря о качестве заданных вопросов, представитель Кремля призвал относиться к этому толерантно. "Все было содержательно и интересно", - констатировал он. Пресс-секретарь признался, что не мог удержаться от того, чтобы не дать возможность задать вопрос певцу Сергею Шнурову, который пришел на пресс-конференцию в качестве журналиста. "Видеть его в этом амплуа было очень необычно", - заметил Песков. Солиста группы "Ленинград" он назвал "приличным и умным человеком", который заслуживает только похвалы за то, что осваивает новую профессию журналиста. Дискутируя о том, как соотносится Шнуров с образом, в котором он предстает перед зрителями на сцене, Песков подчеркнул: "Давайте все-таки амплуа и сценические образы отличать от реального человека".