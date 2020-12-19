Песков: Россия и ее вакцина "не в моде" на Западе из-за недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отношение Запада к России и к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" связано с вопросами конкуренции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год " на телеканале "Россия-1" .

"На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему появление российской вакцины от коронавируса было неоднозначно воспринято на Западе.

Как подчеркнул Песков, все это связано с конкуренцией, так как выпуск институтом Гамалеи, благодаря ранним наработкам, вакцины "Спутник V" представлял "угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей" за рубежом. "Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка Центра им. Гамалеи Минздрава получила название "Спутник V". Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.