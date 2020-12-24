Госдума завершила осеннюю сессию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума завершила работу в рамках осенней сессии, которая продлилась с 7 сентября по 24 декабря 2020 года и стала последней осенней сессией в работе седьмого созыва нижней палаты парламента.

"Осенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой", - сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. После этого депутаты стоя выслушали национальный гимн.

Он подчеркнул, что прошедший год был "очень непростым". "Закрывая эту сессию, хочется сказать, что следующий год, конечно, мы надеемся, будет легче. Мы надеемся, что мы выйдем в следующем году из ситуации, связанной с пандемией. Мы верим в то, что экономика будет развиваться. Многое зависит от нас, от того, как мы работу организуем", - подчеркнул Володин.

Ранее, подводя итоги сессии, Володин отметил, что за 2020 год депутаты Госдумы смогли принять 553 закона. В прошлом году депутаты приняли 530 законов. Таким образом, несмотря на ограничения работы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, Госдуме удалось сохранить темп законодательной работы.

Весенняя сессия 2021 года начнется 11 января и продлится до 18 июля 2021 года. Она будет завершающей для нижней палаты седьмого созыва. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва запланированы на 19 сентября 2021 года.