{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: методы США для "демократизации" других стран бумерангом вернулись в Вашингтон

По словам замглавы Совбеза России, "сейчас, пока весь мир осуждает штурм Капитолия и находится в тревожном ожидании развития дальнейших событий, непонятно, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Технологии, которые США раньше использовали для "демократизации" других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

"Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. А холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея", - заявил он.

По словам Медведева, "сейчас, пока весь мир осуждает штурм Капитолия и находится в тревожном ожидании развития дальнейших событий, непонятно, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения". Он отметил, что "раскол в обществе продолжает нарастать, в воздухе снова витает позабытый дух маккартизма".

"И никто не может ответить на вопрос: есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию. Ситуация, спровоцированная цепочкой событий, в основе которых лежит архаичная система выборов, может привести к новым волнам насилия и беспорядков. Впрочем, американская политическая система на протяжении веков доказывала свою гибкость. Уверен, она справится и сейчас", - заявил Медведев.

Беспорядки в Вашингтоне

6 января сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

На эту тему
"Один из самых отвратительных дней для демократии". Американские СМИ о штурме Капитолия

Демократы в Конгрессе обвинили нынешнего хозяина Белого дома в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа, приняв резолюцию соответствующего содержания.

В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку. Среди них были и два министра - транспорта и образования.

Инаугурация Байдена состоится 20 января. 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссия
Медведев заявил, что риторика Байдена в адрес России всегда была резкой и даже агрессивной
Зампред СБ обратил внимание на то, что "в команду демократа вошли политики, которые придерживаются схожих взглядов и совершенно не заинтересованы в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном"
Читать полностью