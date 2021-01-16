Медведев: методы США для "демократизации" других стран бумерангом вернулись в Вашингтон

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Технологии, которые США раньше использовали для "демократизации" других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

"Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. А холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея", - заявил он.

По словам Медведева, "сейчас, пока весь мир осуждает штурм Капитолия и находится в тревожном ожидании развития дальнейших событий, непонятно, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения". Он отметил, что "раскол в обществе продолжает нарастать, в воздухе снова витает позабытый дух маккартизма".

"И никто не может ответить на вопрос: есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию. Ситуация, спровоцированная цепочкой событий, в основе которых лежит архаичная система выборов, может привести к новым волнам насилия и беспорядков. Впрочем, американская политическая система на протяжении веков доказывала свою гибкость. Уверен, она справится и сейчас", - заявил Медведев.

Беспорядки в Вашингтоне

6 января сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.