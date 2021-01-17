Захарова заявила, что Москва открыта к диалогу со всеми, кому нужна российская вакцина

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса и готова к взаимодействию на законных основаниях со всеми странами, которые нуждаются в ней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

"Россия первая в мире заявила о разработке вакцины. Что она заявила сразу же? Что она открыта к взаимодействию на открытых началах, на законных основаниях. Наша страна начала взаимодействовать с партнерами - это были и страны, и международные организации - для того, чтобы мир получил шанс на вакцинацию", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ сравнила ситуацию с созданием вакцины с освоением космоса в середине XX века, когда СССР после первого полета выступил с инициативой мирного освоения нового пространства. "Если им [США] удалось бы это сделать первыми, ни о каком мирном освоении говорить не пришлось бы. И с вакциной то же самое. Мы показали, что мы можем это делать первыми, и после этого мы протягиваем руку всем, для кого это является панацеей или возможностью для преодоления пандемии. Мы делаем это открыто, на законных основаниях, не бравируем, не ведем политику на изничтожение конкурентов. Это и есть то, что называется великая держава", - резюмировала Захарова.