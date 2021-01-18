Лавров: полдюжины глав технологических гигантов в США "ни в грош не ставят" конституцию

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Руководители крупных технологических компаний в США пренебрегают конституцией своей страны. Такое убеждение выразил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституцию своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах", - сказал он.

Комментируя действия администраций социальных сетей, в том числе в отношении аккаунта президента США Дональда Трампа, министр отметил: "Терпимость к многообразию - черта, которую Запад очень быстро утрачивает". Он подчеркнул, что это вызывает серьезную озабоченность.

Лавров отметил, что недавние события в США показывают, что принцип доступа к информации просто был растоптан Вашингтоном. "Доступ к информации гарантирован многочисленными решениями ОБСЕ, он гарантирован международным пактом о гражданских и политических правах. Этот принцип доступа к информации просто был растоптан недавно в США, при ошеломленном молчании или невнятных комментариях со стороны американских союзников", - констатировал Лавров.

По его словам, "сейчас все это пытаются загнать под ковер", появляется информация, что часть соцсетей восстановила Трампу доступ к аккаунтам. "Но речь не о Трампе, а речь о том, что государство грубо провалилось с выполнением своих обязательств по обеспечению доступа к информации", - указал глава МИД РФ.

Отвечая на просьбу журналиста из Латвии прокомментировать ситуацию с русскоязычными СМИ в этой стране и с задержанием сотрудников информационного портала Sputnik Латвия, министр иностранных дел заверил, что Москва оказывает этому порталу поддержку "не просто потому, что это российское СМИ, а просто потому, что граждане любой страны, в том числе и Латвии, имеют право на альтернативные источники информации".

"Sputnik пользуется нашей полной поддержкой, и я знаю, что он пользуется популярностью у моих западных коллег. Такие СМИ, как Sputnik и RT, они считают важными для того, чтобы иметь и другую точку зрения по сравнению с той, которая сейчас унифицировано насаждается по любому мало-мальски значимому поводу западными СМИ", - резюмировал Лавров.

Ранее компания Twitter объявила, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Кроме того, его лишили возможности размещать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram до истечения полномочий. В свою очередь Apple и Google удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис микроблогов Parler, популярный среди людей, поддерживающих действующего американского лидера. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.

6 января сторонники республиканца Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили нынешнего хозяина Белого дома в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент республиканца. Теперь статья обвинения в адрес президента в рамках процедуры его импичмента должна быть представлена Сенату Конгресса США.