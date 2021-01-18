"Мы иллюзий не питаем". Главные тезисы Лаврова на большой пресс-конференции

Глава МИД России Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию по итогам 2020 года. На мероприятии были затронуты такие вопросы, как вакцинация от коронавируса и борьба с пандемией, отношения с США и ожидания от администрации избранного президента Джозефа Байдена, ситуация вокруг Нагорного Карабаха и многие другие.
Об отношениях с Западом
Россия обеспокоена действиями США и союзников по подрыву международной безопасности. По словам главы МИД, за пределами ООН создаются "эксклюзивные механизмы, группы так называемых единомышленников", решения которых пытаются навязать всем участникам международных отношений.
Лавров заявил, что Запад ни разу не предоставил доказательств по голословным обвинениям в адрес России. Министр напомнил об обвинениях в ситуации с якобы имевшем место вмешательством в выборы в США, о ситуации со Скрипалями, трагедию с малайзийским Boeing, а также о ситуации с Алексеем Навальным.
"Мы слышали только одно: "хайли лайкли", "никто другой не имеет мотивов", либо - "только у вас есть такие возможности, и поэтому вы виноваты, и не надо нам ничего доказывать". Не дают просто фактов, на которых, в общем-то, приличные люди всегда основывают свои дискуссии", - подчеркнул министр.
Лавров также указал на двойные стандарты в отношении Британии к ситуациям с Фолклендами и с Крымом.
Об ожиданиях от администрации Байдена
Лавров отметил, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена будет идти на договоренности с Россией и Китаем в тех сферах, где американцам это выгодно и где они не могут обойтись без диалога.
"У меня такое ощущение, что на российском направлении манеры [США], может быть, будут чуть-чуть более вежливыми. Но суть политики едва ли изменится", - считает министр.
Лавров рассчитывает, что Байден сформирует профессиональную, а "не пропагандистскую" команду, с которой можно будет работать по вопросу контроля над вооружениями. Лавров подчеркнул, что назначения в команде Байдена говорят о том, что линия Вашингтона на доминирование продолжится.
Глава МИД РФ также отметил, что в Москве слышат о намерениях новой администрации пересмотреть принятые в президентство Дональда Трампа решения о выходе США из ряда международных договоренностей и организаций, таких как ВОЗ, ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека. "Посмотрим - мы никаких иллюзий не питаем", - заключил Лавров.
О кибербезопасности и блокировке соцсетей Трампа
Комментируя ситуацию с блокировкой соцсетей американского президента Дональда Трампа, Лавров отметил, что руководители крупных технологических компаний в США пренебрегают конституцией своей страны.
"Терпимость к многообразию - черта, которую Запад очень быстро утрачивает", - добавил глава МИД. "Принцип доступа к информации просто был растоптан", - считает министр.
Лавров также заявил, что на Западе пригрозили Telegram "лишить возможности предоставлять свои услуги".
Глава МИД РФ уверен, что государства обязаны отвечать за действия корпораций, в том числе управляющих социальными сетями, и при необходимости приводить их политику в соответствие с законодательством. "Кивать на то, что Google, Facebook, YouTube и прочие корпорации никаких обязательств не имеют - это смешно и по-детски", - подчеркнул Лавров
Помимо этого, глава МИД РФ призвал Запад перейти к конструктивному диалогу по вопросу кибербезопасности на площадке ООН и опираться на здравый смысл.
О борьбе с пандемией
Россия открыта к сотрудничеству по вакцине от коронавируса и видит прямой отклик других стран на соответствующие предложения, рассказал Лавров.
В частности, Москва ведет обсуждение этой темы с коллегами в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Также глава МИД напомнил, что президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель уже обсуждали перспективы российско-германского и российско-европейского сотрудничества в производстве и совершенствовании вакцин.
При этом министр отметил, что США и их союзники пытались использовать пандемию для давления на другие страны. Например, он заявил о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
Лавров добавил, что страны Запада проигнорировали призывы со стороны ООН приостановить на время пандемии "односторонние нелегитимные санкции в части поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом".
О ситуации с Алексеем Навальным
Лавров заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны отвлечь внимание от "глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития". Лавров считает, что внешнеполитическое звучание инциденту с Навальным было придано искусственно. Также он заявил, что обстоятельства задержания Навального после возвращения из Германии относятся к компетенции правоохранительных органов.
Лавров отметил, что на Западе под разными предлогами отказывали Москве в передаче результатов анализов, взятых у Навального. "Только после того, как нас футболили из Берлина в Гаагу и обратно, нам сказали, что есть другая причина: просто сам Навальный не хочет, чтобы эти данные попали в РФ", - заключил министр иностранных дел.
Глава МИД РФ также заявил о необходимости дополнительного запроса Германии по делу Навального. Лавров добавил, что официальный ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры России опирался не на конкретные доказательства отравления, а исключительно на данные опроса Навального и опроса его жены. По словам министра, германская сторона не предоставила никаких вещественных доказательств.
Российская сторона не находила в анализах Навального признаков наличия боевых отравляющих веществ, основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют, подчеркнул Лавров.
О нагорнокарабахском вопросе
Лавров отметил, что договоренности по Нагорному Карабаху, зафиксированные в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, выполняются "достаточно эффективно". Никаких секретных приложений к трехстороннему заявлению нет, подчеркнул министр. Лавров отметил, что у Москвы и близко нет мысли включить Нагорный Карабах в состав России.
РФ добивается обмена военнопленных между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех", российские военные совместно с коллегами из этих стран сверяют списки задержанных в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, рассказал глава МИД.
Лавров также заявил, что не видит причин для препятствования контактам официальных лиц Армении с Нагорным Карабахом. Министр отметил, что в дополнение к договоренности о Лачинском коридоре, который будет иметь новый маршрут, "будет проложена и надежная, постоянная связь между западными районами основной территории Азербайджана и Нахичеванью".
О ситуации на Украине
Лавров заявил, что неонацисты на Украине не только свободно устраивают факельные шествия, но и оказывают реальное влияние на политику Киева. Глава МИД РФ отметил, что Украина, как и США, голосует против резолюции, ежегодно принимаемой по инициативе России Генассамблеей ООН, о недопустимости героизации нацизма и прочих форм расовой дискриминации и ксенофобии.
Как считает Лавров, главная причина отсутствия прогресса в урегулировании в Донбассе заключается в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.
Министр также напомнил, что представители официального Киева в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения минских соглашений.
"Поэтому сейчас для меня главное - это понять, что себе думают французы и немцы, - подчеркнул Лавров. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносят".
Об отношениях в азиатском регионе
Глава МИД подчеркнул, что совместные военные учения России и Китая призваны повысить боеготовность двух стран и не направлены против Японии.
Среди угроз границам министр выделил планы США развернуть на территории и Японии, и Южной Кореи системы ПРО и ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования.
Как отметил Лавров, комментируя военный парад по случаю очередной годовщины в Корейской Народной Демократической Республике, Россия пока не наблюдает действий КНДР, способных привести к эскалации в регионе.
О кризисе в Сирии
Лавров сообщил, что Россия не станет "выгонять" американских военных из Сирии и вступать с ними в боестолкновения, но ведет с Вашингтоном диалог, добиваясь соблюдения определенных правил.
Лавров отметил, что Россия в том числе жестко говорит о недопустимости "применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства".
Глава МИД РФ также призвал Израиль представить доказательства угрозы со стороны Сирии. Лавров подчеркнул, что Москва готова принять все меры для того, чтобы устранить угрозы безопасности Израиля с территории САР, если таковые имеются. "Пока конкретного ответа на такое обращение мы не получили, но продолжаем настаивать", - сказал он.
Министр добавил, что Россия жестко говорит о необходимости соблюдения резолюции Совбеза ООН по Ливану, которая нарушается израильтянами, использующими воздушное пространство Сирии для ударов по ливанским объектам.