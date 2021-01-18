"Мы иллюзий не питаем". Главные тезисы Лаврова на большой пресс-конференции

Россия обеспокоена действиями США и союзников по подрыву международной безопасности. По словам главы МИД, за пределами ООН создаются "эксклюзивные механизмы, группы так называемых единомышленников", решения которых пытаются навязать всем участникам международных отношений.

Лавров заявил, что Запад ни разу не предоставил доказательств по голословным обвинениям в адрес России. Министр напомнил об обвинениях в ситуации с якобы имевшем место вмешательством в выборы в США, о ситуации со Скрипалями, трагедию с малайзийским Boeing, а также о ситуации с Алексеем Навальным.

"Мы слышали только одно: "хайли лайкли", "никто другой не имеет мотивов", либо - "только у вас есть такие возможности, и поэтому вы виноваты, и не надо нам ничего доказывать". Не дают просто фактов, на которых, в общем-то, приличные люди всегда основывают свои дискуссии", - подчеркнул министр.

Лавров также указал на двойные стандарты в отношении Британии к ситуациям с Фолклендами и с Крымом.