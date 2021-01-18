Лавров заявил, что военные учения России и Китая не направлены против Японии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Совместные военные учения России и Китая призваны повысить боеготовность двух стран и не направлены против Японии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения - далеко не что-то принципиально новое. Они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате. Сейчас учения были по линии военно-воздушных и воздушно-космических сил. Они не направлены против Японии. Они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ РФ и КНР", - сказал он, отвечая на вопрос японского журналиста.

Среди угроз границам министр выделил планы США развернуть на территории и Японии, и Южной Кореи системы ПРО и ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования.

Контроль США над системами ПРО

Япония не сможет избежать американского контроля над системами ПРО, закупив соответствующие комплексы, заявил Лавров. "По ПРО японские коллеги нас заверяют, что они просто купят соответствующие системы, но будут контролировать их сами, что американцы не будут иметь отношения к управлению этими системами. При всем уважении к нашим японским друзьям это сделать невозможно. Не получится уйти от американского контроля", - сказал Лавров.

"Мы передали в Токио перечень наших конкретных озабоченностей в сфере безопасности, которые напрямую касаются перспектив, возможностей продолжения каких-то таких, знаете, конструктивных переговоров вокруг темы мирного договора. Пока мы не получили ответа, но и создание американской системы ПРО на японской территории, и возможность дислоцирования в Японии американских ракет средней и меньше дальности наземного базирования входят в число этих озабоченностей", - отметил глава российского МИД.

Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, однако позднее отказалась от этого плана из-за невозможности гарантировать падение разгонных блоков противоракет в рамках заданной зоны. В качестве альтернативы было принято решение построить два корабля с системами Aegis.

О ракетах средней и меньшей дальности

Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в случае развертывания американцами в Японском море будут способны достигать значительной части территории России, заявил Лавров.

"Что касается ракет средней и меньшей дальности, я слышал, что японское правительство не в восторге от этой затеи Соединенных Штатов, но сейчас пытается перевести переговоры с развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в плоскость возможности их морского базирования, - сказал Лавров. - Это дело едва ли изменит, потому что базирование в Японском море даже на кораблях ракет средней и меньшей дальности будет означать, что эти ракеты смогут доставать значительную часть территории Российской Федерации".

Лавров подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога с Японией, но все-таки Москва хотела бы получить ответ на озабоченности в сфере безопасности, о которых японская сторона хорошо осведомлена. "Потому что помимо, так сказать, материального воплощения вооружений, которые планируется разместить в Японии в том или ином виде, есть и военно-политическое измерение - ваш союз с Соединенными Штатами, в соответствии с которым они могут размещать свое вооружение на любой части японской территории, и, как мы понимаем, Япония неоднократно, в том числе в истекшем году, подтверждала свою полную приверженность этому военному союзу, называя американцев своими главными союзниками", - сказал министр.

"Это все происходит в ситуации, когда Соединенные Штаты в свою очередь называют Россию своим главным противником и даже врагом, как недавно сказал [госсекретарь США Майкл] Помпео. Поэтому, когда наши японские друзья активно подтверждают и углубляют союз со страной, которая считает Россию врагом, конечно, это создает достаточно такую специфическую ситуацию, в которой хорошо бы разобраться", - заключил глава российского дипведомства.