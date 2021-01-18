Лавров: Россия пока не наблюдает действий КНДР, способных привести к эскалации в регионе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пхеньян пока не предпринимал шагов, которые можно было бы считать основой для эскалации на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Многие сейчас обратили внимание на военный парад по случаю очередной годовщины в Корейской Народной Демократической Республике, но в целом каких-либо действий, которые на практике реально будут создавать материальную основу для эскалации, не предпринимается", - сказал он.

"Мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова. Стороны не отказываются от взятых на себя обязательств. Северная и Южная Корея подтвердили свое желание выполнять договоренности, достигнутые лидерами Севера и Юга еще в 2018 году", - добавил министр.

Лавров также отметил, что нужно дождаться и посмотреть, как на этом направлении будет выстраивать политику администрация избранного президента США Джозефа Байдена. "Мы заинтересованы в том, чтобы на полуострове был прочный мир", - указал он, напомнив о совместной российско-китайской дорожной карте по урегулированию на полуострове.

Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в четверг вечером в Пхеньяне прошел торжественный военный парад в честь окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). По данным ЦТАК, на параде, в частности, были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования. По информации агентства, на мероприятии также были продемонстрированы новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.