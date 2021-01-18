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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать Telegram на Западе

Глава МИД РФ затронул эту тему, комментируя блокировку аккаунтов в соцсетях действующего президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Таким образом он в том числе прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа после протестов против результатов выборов главы государства.

"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, - заметил Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. - Это будет интересно".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2021
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