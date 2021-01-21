Посол РФ: Москва надеется на новую главу в отношениях с Вашингтоном с приходом Байдена

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москва надеется, что с приходом к власти президента США Джозефа Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала " Россия-24 ".

О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

"Только что вернулся с инаугурации, внимательно слушал выступление Байдена, искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России. Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили", - сказал он.

Антонов отметил, что российская сторона ознакомились с позициями кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. "Вчера целый день провели около телевизоров, слушали номинантов и кандидатов, нас завалили информацией, различного рода подходами. Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США, - признался посол. - Мне все-таки хотелось бы сказать: давайте немного подождем. Одно дело - обещания, выступления на публику, а другое дело - это реальные проблемы, реальная работа, которой предстоит заниматься администрации уже с сегодняшнего дня".

По словам Антонова, российская сторона разработала конкретную программу развития отношений с США на основе опыта прошлого взаимодействия с американской администрацией.

"У нас есть конкретная программа действий, у нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве [РФ в Вашингтоне], с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось, и что нам надо сделать", - сказал он.

Церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Также присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.