Слуцкий: призывы Европарламента блокировать "Северный поток - 2" не будут услышаны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Резолюция Европейского парламента (ЕП) с призывом к освобождению Алексея Навального, блокированию строительства "Северного потока - 2" и ужесточению санкций в отношении России в целом является примером вмешательства во внутренние дела РФ и одновременно попыткой отвлечь внимание от проблем с демократией в самих европейских странах. Такое мнение в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Призывы Европарламента к немедленному блокированию проекта "Северный поток - 2" и санкциям из-за ареста Навального - форма вмешательства и давления на правосудие. Принятая резолюция как раз и является ярчайшим проявлением двойных стандартов, к осуждению которых буквально вчера призывала, в свою очередь, Госдума в специальном заявлении", - сказал Слуцкий журналистам.

Депутат при этом напомнил, что "все подобные резолюции носят рекомендательный характер и служат для поддержания русофобского фона по отвлечению внимания от проблем с состоянием демократических свобод в собственных странах". "И, судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального "Северный поток - 2". Так что выстрел как всегда громкий, но вхолостую", - констатировал Слуцкий.

Депутаты Европейского парламента приняли в четверг на сессии в Брюсселе резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, в которой потребовали его освобождения, блокирования "Северного потока - 2", ужесточения санкций против России в целом, а также российских "пропагандистов", олигархов и членов их семей, и "всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального". Текст документа опубликовала пресс-служба ЕП. Европарламент также объявил о своей полной солидарности с "демократически настроенными жителями России".

Резолюции Европарламента не являются выражением официальной позиции ЕС и носят лишь рекомендательный характер даже для исполнительных структур самого Евросоюза.