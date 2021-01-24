Песков заявил, что Путин ответит взаимностью, если США будут готовы к диалогу с Россией

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что Москве и Вашингтону удастся наладить диалог. Если новая американская администрация будет к этому готова, то президент РФ Владимир Путин обязательно ответит взаимностью, заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Дело в том, что Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения [с США]", - отметил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье. "Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", - подчеркнул Песков.

"Мы, конечно же, рассчитываем на то, что удастся наладить диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются", - сказал пресс-секретарь российского лидера. "Если уже текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", - заявил Песков.

Он обратил внимание на то, что первые слова нового пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о России о том, "что нужно расследовать кибератаки против США, в которых Вашингтон сразу обвинил Москву, и убийства американских военных в Афганистане, за которые якобы тоже платила боевикам Москва". При этом представитель Кремля заметил, что подобный подход был "достаточно предсказуем". "Потому что все-таки новая администрация - это старые, хорошо известные люди", - пояснил Песков.

"Что касается заявлений, слово "партнер", наверное, к нам неприменимо со стороны Вашингтона и, конечно, они нас воспринимают по-прежнему, скорее, как противников", - констатировал представитель Кремля.

Гибкость в отношениях с США

Песков отметил, что Россия проявляла необходимую гибкость в отношениях с США, но она не может это делать до бесконечности и не готова терпеть хамство и диктат.

Комментируя слова ведущего о том, что отношения России и США становятся все хуже, и в определенный момент кто-то должен уступить, представитель Кремля заметил: "Гибкость - это необходимый элемент для межгосударственных отношений".

"Мы готовы на гибкость, [но] мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству и мы не готовы к пересечению "красных линий", а в остальном необходимая гибкость проявлялась, - подчеркнул он. - Но она не может проявляться до бесконечности".

Ведущий огласил существующие мнения о том, что России "все-таки можно было быть поуступчивее" и привел в пример ситуации с госпереворотом на Украине в 2014 году и предоставлением убежища экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. "Нет, это как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать", - ответил на это Песков.

Зарубин напомнил и про 2008 год, который был ознаменован в том числе событиями в Ираке и обострением российско-американских отношений после вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию. "Конечно, когда стали происходить такие из ряда вон события, тогда появилась необходимость называть все своими именами и говорить четко, чтобы не было двойного толкования", - прокомментировал это представитель Кремля.

В то же время ведущий заметил, что в начале 2000-х годов в России "казалось, что дружба с США - навсегда". "[Царила] эйфория, граничащая с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира - Соединенными Штатами Америки", - согласился Песков. По его словам, казалось, что США - "та самая держава, которая поможет развивать демократию; та самая держава, которая накормит, напоит".

"Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию, - напомнил он. - Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее".