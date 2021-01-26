Бондарев прокомментировал соглашение о продлении СНВ-3

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Уровень доверия между Россией и США в настоящее время повышается, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя соглашение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее президенты России и США - Владимир Путин и Джозеф Байден - в ходе состоявшегося телефонного разговора выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении СНВ-3.

"Благодаря работе нашего президента, нашего правительства степень доверия [между РФ и США] повышается, нам сейчас необходимо прекратить ругаться, нам надо найти общие точки, которые способствовали бы дальнейшему укреплению мира и стабильности во всем мире. А все те мероприятия, которые сейчас проведены, подтверждают хорошие намерения как политиков, так и военных", - пояснил Бондарев.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.