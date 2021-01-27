Совфед намерен обсудить продление ДСНВ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании в среду вопрос о ратификации продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Также парламентарии обсудят проект заявления в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями.

Накануне вечером стало известно, что президенты России и США - Владимир Путин и Джозеф Байден - выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов". В это же вечер президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Как заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, СФ уже в среду рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании. "Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра", - сказал он.

Заявление СФ

В начале заседания, как ожидается, будет рассмотрен проект заявления о цензуре со стороны глобальных интернет-компаний, подготовленный главой временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.

В документе сенаторы осуждают действия глобальных интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях. В этой связи российские парламентарии обращают внимание законодательных органов всех государств мира на актуальность и необходимость разработки национального законодательства "для ограничения всесилия и произвола глобальных интернет-компаний".

Кроме того, Совфед планирует призвать генерального секретаря ООН, генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генерального секретаря Совета Европы, председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представителя ОБСЕ по свободе СМИ уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола глобальных интернет-компаний "с целью предотвращения угрозы установления ими "цифровой диктатуры".

Сенаторы также отмечают в заявлении, что угроза бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний делает необходимым начало работы над международной конвенцией, регулирующей их деятельность, с целью выработки общепринятых норм, которые исключили бы произвольные решения и "поставили глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права".

Также сенаторы заслушают в рамках "правительственного часа" доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова о ходе реализации национального проекта "Образование".

О законах

Кроме того, Совфед планирует обсудить разработанный группой депутатов и сенаторов закон о единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Как отметил накануне рассмотрения закона один из его авторов, глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, документ предусматривает создание федеральной государственной информсистемы с обеспечением прослеживаемости древесины от ее заготовки до производства продукции, в том числе в случае вывоза продукции из РФ.

"Правила учета устанавливаются, в частности, в отношении древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по их сохранению, транспортируемой древесины и продукции ее переработки, а также размещенной в местах ее складирования и т.д.", - сказал сенатор. Кроме того, закон устанавливает запрет на транспортировку древесины, ее хранение, производство продукции ее переработки, если такие сведения не внесены в государственный лесной реестр.

Сенаторы планируют обсудить закон о введении штрафов за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Этот документ разработан в развитие одобренного в конце прошлого года закона, который запрещает использование физическими лицами этого вещества в целях, не связанных с медицинским применением.

За пропаганду или незаконную рекламу веселящего газа предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 1 до 2 тыс. рублей, должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Также закон позволяет в административном порядке приостановить деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на срок до 30 суток.

Еще один закон, который значится в повестке заседания, закрепляет в Семейном кодексе приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными договорами. Сейчас согласно кодексу, "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора". Однако, согласно обновленной редакции статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ.

В связи с этим в кодекс вносятся поправки, устанавливающие, что "не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности". "Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом", - уточняется в законе.

Кроме того, как ожидается, в рамках часа эксперта перед сенаторами выступит глава Сбербанка Герман Греф, который расскажет про внедрение системы искусственного интеллекта группой компаний "Сбер".