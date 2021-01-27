Эксперт: продление ДСНВ вряд ли переломит негативные тенденции в отношениях России и США

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не станет панацеей для российско-американских отношений, США могут ужесточить свои подходы в отношении РФ на других направлениях. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС высказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По словам эксперта, продлению договора напрасно приписывают способность вытащить отношения России и США из тяжелого состояния, в которых они пребывают. "Есть иллюзия, что договор сможет каким-то образом переломить нынешние негативные тенденции в двухсторонних отношениях. Я думаю, что этого не произойдет, а скорее всего произойдет обратное - [президент США Джозеф] Байден постарается компенсировать эту договоренность ужесточением своего подхода к России на других направлениях", - сказал он.

Кортунов пояснил, что американское давление может коснуться темы прав человека, Украины и других вопросов, которые ранее использовались Вашингтоном для оправдания введения односторонних санкций.

Кроме того, по мнению аналитика, продление срока действия ДСНВ на 5 лет никоим образом не сможет остановить стартовавшую гонку вооружений между странами. "Теперь эта гонка переместится из количественной плоскости в качественную, речь пойдет не о том, чтобы развернуть больше боеголовок, а о технологическом прорыве. Это может касаться космоса, кибероружия, автономных летальных систем, искусственного интеллекта. И здесь, конечно, соревнование будет продолжаться", - указал он. Главной проблемой, по словам Кортунова, станет отсутствие понимания, как это соревнование можно ввести в определенные рамки.

Также политолог обратил внимание, что не решенным по-прежнему остается вопрос вовлечения других обладателей ядерных вооружений в систему контроля и разоружения, хотя и Россия, и США при заключении ДСНВ сошлись во мнении, что новые договоренности в этой сфере должны будут иметь многосторонний характер.

С другой стороны, он назвал продление договоренности большим политическим достижением обеих сторон, а также указал, что оно позволяет сохранить инфраструктуру в области контроля над вооружениями и механизмы проверки и верификации. "Они важны для обеих сторон, поскольку повышают стабильность, предсказуемость, надежность и сокращают риски случайного возникновения ядерной войны, непреднамеренной эскалации", - уточнил аналитик.

Новая система

Кортунов подчеркнул, что обновление договора позволило сторонам выиграть время, чтобы, сохранив старые механизмы, подготовиться к неизбежному - формированию новой модели контроля над вооружениями. "Это время необходимо, чтобы не строить новый мир, разрушив до основания старый, а выработать плавный, максимально безболезненный переход от модели 20 века, модели биполярного мира, к новой модели", - пояснил он.

Однако работа, по словам политолога, предстоит сложная, потому что никто пока не знает, что из себя новая модель должна представлять. "Будут ли это многосторонние механизмы? Как регулировать и контролировать качественную гонку вооружений? Нужно ли подписывать договоры, чтобы обязательно предоставлять их для ратификации законодательной власти, или это будут какие-то другие форматы? На эти и другие вопросы предстоит отвечать в течение приобретенных пяти лет", - отметил политолог.

Он не исключил, что первые наброски могут быть сделаны на возможном саммите постоянных членов Совета Безопасности ООН. "Но пять лет - это не так много. Как говорит президент [России Владимир] Путин, времени на раскачку нет. Надо начинать работу уже сейчас, хотя бы на экспертном уровне, хотя бы прорабатывать различные варианты, формировать новую стратегическую культуру. Это тоже потребует значительных усилий от обеих сторон", - резюмировал руководитель РСМД.