Профильные комитеты Думы поддержали ратификацию соглашения о продлении ДСНВ на пять лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о ратификации соглашения о продлении на пять лет без дополнительных условий Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Соответствующее заключение комитета размещено в среду в думской электронной базе данных.

Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Целесообразно рекомендовать Государственной думе принять указанный законопроект и ратифицировать соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в документе. Комитет по обороне выступает соисполнителем по данному вопросу, профильный - комитет Госдумы по международным делам.

Комитет Госдумы по международным делам также рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении ДСНВ, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет - до 5 февраля 2026 года. Предлагаем Государственной думе включить этот вопрос первым пунктом повестки сегодняшнего пленарного заседания", - сказал он.

Председатель комитета заметил, что "ратификация этого соглашения станет важнейшим историческим решением, которое позволит сохранить систему стратегической стабильности и ядерного сдерживания в мире". "Кроме того, пролонгация договора СНВ-3 даст возможность активизировать переговоры в сфере контроля над вооружениями", - указал он. Слуцкий провел заседание комитета в режиме видеоконференции, так как он в составе российской делегации принимает участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов". В этот же вечер президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.