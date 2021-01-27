Рябков: РФ может выйти из ДСНВ, если США пойдут на разрушительные шаги в сфере вооружений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Любые разрушительные действия США в сфере контроля над вооружениями или попытки подорвать национальную безопасность России могут привести к выходу Москвы из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы имеем ситуацию, когда любое возможное разрушительное действие с американской стороны в этой сфере и попытка подорвать нашу безопасность, если будет оценено как имеющее столь далеко идущие последствия, что они требуют выхода из договора, соответствующее решение вполне по процедуре допустимо. Но еще раз повторю: мы этого не хотим", - сказал высокопоставленный дипломат.

Углубление переговоров о будущем контроля над вооружениями

По словам Рябкова, Россия рассчитывает за пятилетний срок, на который планируется продлить ДСНВ, развернуть с США углубленные переговоры о будущем контроля над вооружениями.

"Существенно, что договор продлевается на пятилетний срок без дополнительных условий. Это время мы рассчитываем использовать, чтобы развернуть с США углубленные интенсивные переговоры о будущем контроле над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности и стратегической стабильности", - сказал Рябков.

"Рассчитываем, что, несмотря на трудности и общий не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном, в этой области получится продвинуться вперед", - добавил замглавы МИД.

Рябков также отметил, что ДСНВ доказал свою эффективность за время существования. "Важно, что один из элементов международной архитектуры в этой сфере удалось, я об этом говорю с уверенностью, хотя наша внутренняя процедура пока еще не завершена, сохранить. Это отражение ответственной линии РФ в вопросе контроля над вооружениями", - указал высокопоставленный дипломат.

Планов на проведение очных консультаций РФ и США по стратегической стабильности пока нет, сообщил Рябков. По его словам, Москва рассчитывает, что СНВ-3 будет продлен до истечения срока его действия. "Есть все основания рассчитывать, что наше уведомление американской стороне о завершении внутрироссийских ратификационных процедур будет им передано до 5 февраля", - сказал он.