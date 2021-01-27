Путин назвал опасной иллюзию, что вопрос разделения общества можно "задвинуть в угол"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Социально-экономические проблемы, вызванные в том числе пандемией и структурными изменениями, раскалывают общество, порождая напряжение и нетерпимость, заявил президент России Владимир Путин в среду, выступая по видеосвязи на "давосской неделе". По его мнению, такие вопросы требуют особого внимания, а надежда на то, что их можно "задвинуть в угол", является опасной иллюзией.

Как считает глава российского государства, один из вызовов предстоящего десятилетия - общественно-политический. "Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, - пояснил он. - Причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы".

Путин отметил, что системные социально-экономические проблемы порождают "такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу". "Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, - подчеркнул он. - Она чревата серьезными последствиями".

В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально, отметил российский лидер. "Потому что для людей причина быть недовольными заключается, на самом деле, не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого, каких бы взглядов, в том числе политических, человек ни придерживался, - пояснил Путин. - Или как он думает, что он придерживается. А вот реальные проблемы порождают недовольство".

По оценке президента России, эти процессы во многом вызваны пандемией, которая значительно ускорила технологические разработки и их внедрение, но породила и новые структурные изменения. Глава российского государства пояснил, что речь идет в первую очередь о рынке труда. "А значит, без эффективных действий государства множество людей рискует остаться без работы, причем зачастую это так называемый средний класс. А это - основа любого современного общества", - заметил он.