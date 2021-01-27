Путин предупредил об угрозе начала борьбы "всех против всех"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кризисные явления и противоречия в мире чреваты разрушением традиционных ценностей и базовых свобод, потерей целых "материков" культуры и цивилизации. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин в выступлении по видеосвязи на "давосской неделе".

Как считает российский лидер, в условиях нарастания международных противоречий "есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей (а мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни".

По словам президента РФ, "социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки".

"Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории", - подчеркнул Путин.

Приоритеты политики

Путин назвал четыре основных приоритета политики, которая бы обеспечила устойчивое и гармоничное развитие в мире: комфортное жилье, достойные зарплаты и пенсии, качественная медицина и образование.

"Первое - у человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жилье и доступная инфраструктура: транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие. Об этом никогда не нужно забывать", - заявил он.

По словам президента, люди должны быть уверены в том, что их работа даст им устойчивый и растущий доход, обеспечит достойный уровень жизни. Человек, как заявил Путин, должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, чтобы развиваться и строить карьеру, а после ее завершения получить достойную пенсию и социальный пакет.

"Третье. Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда ему требуется. Что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг", - отметил президент России.

По его словам, четвертым приоритетом является образование. "Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал. А такой потенциал есть у каждого ребенка", - добавил он.

Экономика, где люди не средство, а цель

"Только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Экономики, где люди не средство, а цель. И только те страны, которые смогут добиться прогресса по обозначенным четырем направлениям, а они, <...> наверное, не исчерпывающие (я сказал только о главном), обеспечат себе устойчивое и инклюзивное развитие", - сказал Путин.

Он отметил, что именно эти подходы лежат в основе стратегии, которую реализует Россия.

"В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного сотрудничества и уверены, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах. А взаимозависимость в решении острых текущих проблем прибавила бы больше взаимного доверия, что сейчас особенно важно и актуально", - заявил Путин.