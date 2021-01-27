Медведев: продление ДСНВ может стать основой для новых соглашений в сфере безопасности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) дает повод для осторожного оптимизма насчет появления новых соглашений в сфере стратегической безопасности. Об этом в среду написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях.

"Продление ДСНВ-3 дает нам повод с осторожным оптимизмом полагать, что документ будет использован как основа для новых соглашений в сфере стратегической безопасности", - написал Медведев, который в 2010 году на посту президента РФ подписывал этот договор.

Как считает зампред СБ РФ, это "одно из немногих направлений российско-американских отношений, в которых есть реальная перспектива для конструктивного сотрудничества". "И очень важно продолжать этот содержательный диалог, от которого зависит безопасность всего человечества", - подчеркнул Медведев.

По словам Медведева, администрация предыдущего президента США Дональда Трампа не проявляла желания принимать решение по продлению ДСНВ и сделала этот вопрос предметом политического торга.

"К сожалению, предыдущая администрация (США) не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ-3, сделав его предметом политического торга, - заметил он. - Рад, что президенту России Владимиру Путину и новому президенту США Джозефу Байдену удалось в кратчайшие сроки договориться о продлении этого соглашения".

По мнению Медведева, договоренность РФ и США продлить ДСНВ на пять лет без предварительных условий - "очень важное достижение российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена". "Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества", - напомнил он.

Как считает замглавы Совбеза РФ, благодаря решению о продлении договор "вновь подтвердил свою жизнеспособность". "В ближайшие пять лет он будет служить важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности", - отметил Медведев.

Во вторник российская и американская сторона обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период в пять лет до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.