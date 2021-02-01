Досрочные выборы мэра Якутска назначили на 28 марта

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Якутская городская дума в ходе сессии в понедельник приняла решение назначить досрочные выборы мэра на 28 марта 2021 года.

"Датой для проведения досрочных выборов главы городского округа "город Якутск" предлагается 28 марта 2021 года", - сообщил на сессии председатель комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской гордумы Николай Васильев.

За проект решения выступили 18 депутатов, против - семь, воздержавшихся не было.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, 14 января Якутская городская дума приняла ее отставку. И.о. мэра города был утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого замглавы города.

Ранее в пресс-службе сообщали, что Авксентьевой предстоят в ближайшем времени хирургические операции. 27 января Авксентьева выписалась из больницы, также она сообщала, что получила удостоверение советника и.о. главы Якутска.

В сентябре 2018 года Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска. Она известна далеко за пределами своего региона, количество подписчиков ее Instagram-аккаунта - 215 тыс. Авксентьева приобрела большую популярность благодаря нестандартному взгляду на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывному сокращению расходов на собственную администрацию.