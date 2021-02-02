Член СПЧ Ашманов считает, что в России не надо вводить социальный цифровой рейтинг

МОСКВА. 2 февраля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов считает, что в России не должен реализоваться сценарий социального цифрового рейтинга, который введен в Китае. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в ТАСС во вторник, говоря о нормах, которые должны быть закреплены в будущем цифровом кодексе РФ.

"Соответственно, никакие ограничения прав на основе рейтингов, идентификации и так далее не должны будут допускаться. То есть китайский путь, когда каждому назначают число и по этому числу он получает жизненные блага, а вычисляют эти числа какие-то системы искусственного интеллекта, у нас этот сценарий не должен реализоваться. Нам туда не надо", - заявил Ашманов.

Член СПЧ подчеркнул, что у гражданина РФ должно быть право не работать в цифровом пространстве. "Более того, есть еще одна вещь - нас всех втягивают в этот цифровой мир, <…> у гражданина в нашей стране должно быть право отказаться работать в цифровом мире. Он, если захочет, должен получать свидетельство на собственность в бумажной форме, документы в бумажной форме и не быть обязанным регистрироваться где-то обязательно в цифровом пространстве", - считает эксперт. "Кому-то это тяжело по возрасту или по квалификации, а кому-то просто не хочется этого делать. Любые технологии должны быть использованы на благо граждан", - считает Ашманов.

"Самая большая опасность, что кто-то может решить передавать системам искусственного интеллекта право принимать решения относительно судеб людей на основе этих самых рейтингов (больших данных о пользователе, его персональных данных) в автоматическом режиме, <…> это должно быть запрещено", - заявил он.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с СПЧ до 1 августа проработать проект концепции обеспечения прав человека в цифровом пространстве. Перечень поручений по итогам заседания СПЧ опубликован в понедельник на сайте Кремля.