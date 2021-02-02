В ГД заявили, что западные дипломаты приехали, чтобы поддержать Навального "как своего"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Присутствие иностранных дипломатов на судебном процессе над Алексеем Навальным означает, что они выражают солидарность с ним и поддерживают его "как своего". Об этом во вторник заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"То, что сегодня западные дипломаты сидят в Мосгорсуде, это означает только одно, они поддерживают Навального как своего. Они пришли туда высказать ему свою солидарность", - сказал он.

Толстой также добавил, что неоднократно призывал западных коллег в ситуации с Навальным оперировать фактами, а не мнениями. "А факты изложены в документах судебного процесса", - уточнил он.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше", прибыло около 20 представителей посольств разных стран, среди них США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.