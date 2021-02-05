Косачев увидел в речи Байдена обнадеживающие моменты и "много точек пересечения"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Программная речь президента США Джо Байдена по внешнеполитической тематике предсказуема, некоторые стратегические установки настораживают, однако есть и обнадеживающие моменты - с администрацией нового президента точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Новый президент США в своем выступлении заверил, что "Америка вернулась". "Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики", - пояснил он. Байден отметил, что новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая.

"В целом весьма предсказуемо, стратегические установки все те же и они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что американский лидер "заговорил прежде всего об общих проблемах - пандемия, климат, ядерное оружие". "Напомню, что "триада" [бывшего президента США Барака] Обамы звучала как Эбола", ИГИЛ (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), Россия. При том, что третье "зло", то есть наша страна, как раз внесла решающий вклад в победу над вторым, но об этом как-то предпочли потом не вспоминать. Но с "тройкой" Байдена точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Это реальные проблемы, и вижу тут много точек пересечения", - считает он.

При этом глава международного комитета СФ отметил, что по одной из этих проблем уже есть результат - договор по сокращению наступательных вооружений продлен. "Другой важный для Байдена пункт: коллективные действия. Как отметил президент, способность создавать союзы - одно из главных достоинств США. Вопрос лишь в том, как именно это будет происходить. Если угрозами санкций своим же союзникам, например, во имя якобы их же энергетической безопасности - это не совсем умение создавать союзы, а ближе к умению держать в заложниках и шантажировать", - указал парламентарий.

Однако, по его мнению, подчеркнутое при этом намерение продолжать "дипломатическое взаимодействие с противниками и конкурентами там, где это в интересах США и способствует безопасности американского народа" также является неплохим сигналом. "Это означает, как минимум, диалог. На нынешнем пустом месте это просто прогресс", - уверен Косачев.

Угрозы в адрес России

Он также констатировал, что американский президент "Конечно же, не мог не пригрозить России", пообещав не оставлять без последствий злонамеренную деятельность России на международной арене и нарушение ею международных обязательств, заставив ее "платить". "Видимо это уже включено в бюджет. Однако это опять же, дело интерпретаций, поскольку именно злонамеренности и нарушений обязательств у России нет и не предвидится, если только их специально не придумают под очередные санкции. Иными словами - захочет Белый дом увидеть очередное "вмешательство", "кибератаку", "угрозу американским интересам" в любом уголке планеты - он это сделает, даже если мы вообще не будем предпринимать ничего. А не захочет - и пространство для диалога открыто. Выбор за американцами", - подчеркнул сенатор.

Он обратил внимание и на ритуальные фразы про освобождение Алексея Навального и про Китай как самого главного конкурента, "но с подчеркиванием именно правочеловеческой темы - видимо задевают упреки в двойных стандартах при сотрудничестве с разными странами". "В итоге Байден пообещал восстановить мировое лидерство Америки в борьбе с вызовами, и конечно же, рьяно отстаивать ценности, читай: экспорт революций продолжится. Впрочем, никто ни не сомневался. В общем и целом, действительно может быть интересно", - заключил Косачев.